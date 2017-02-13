به گزارش خبرگزاری مهر، سینا توکلی با اشاره به نامگذاری هفته آگاهی از مغز از ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند ۹۵، گفت: در این هفته ما سه هدف مهم را دنبال می کنیم.

وی آگاهی از مغز برای ارتقای مغز، سرعت بخشیدن به کشف اختلالات و بیماری ها خصوصا بیماری های روانی و هم چنین آگاهی از مغز برای شناخت بیماری های حوزه مغز و آموزش های لازم برای جلوگیری از برچسب زدن به مبتلایان به بیماری های مغزی را از اهداف اصلی هفته آگاهی از مغز اعلام کرد.

توکلی با بیان اینکه برنامه های هفته مغز در ۵ حوزه مغز انعطاف پذیر، مغز ورزشکار، مغز سالم ، مغز اجتماعی و مغز هنرمند برگزار می شود از افتتاحیه هفته آگاهی از مغز در جمعه ۲۹ بهمن خبر داد و به تشریح برنامه های افتتاحیه پرداخت.

دبیر کمیته دانش آموزی ستاد فناوری علوم شناختی ادامه داد: در طی هفته آگاهی از مغز دانش آموزان نخبه از ۴ منطقه ۱۸، ۱۴، ۶ و ۱۹ جمع آوری شده و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تهران برای آنها به بیان مطالبی می پردازند.

توکلی، طرح سفیران مغز را از دیگر برنامه های هفته آگاهی از مغز عنوان کرد و گفت: ۷۰ مدرسه و پژوهش سرای استان و تهران ها طی این هفته میزبان نخبه های دانش آموز هستند و اهداف سه گانه ما را به آنها آموزش می دهند.

دبیر کمیته دانش آموزی ستاد فناوری علوم شناختی اجرای برنامه های ویژه در ۴ فرهنگسرای تهران با محوریت آلزایمر و افسردگی را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

وی در بیان جزییات مراسم افتتاحیه گفت: این افتتاحیه جمعه این هفته از ساعت ۳ تا ۵ با حضور کمال خرازی رئیس ستاد فناوری علوم شناختی دکتر زالی رئیس نظام پزشکی و داریوش اسدزاده بازیگر ۹۴ ساله ای که هم اکنون در حال ترجمه و انجام کارهای تحقیقاتی است برگزار می شود.

در ادامه این نشست فاطمه موسوی یکی از دبیران کمیته های ستاد علوم شناختی در حوزه مهدهای کودک به بیان مطالبی پرداخت.

وی برگزاری همایش با حضور مربیان مهدکودک تهران با همکاری سازمان بهزیستی را از برنامه های این کمیته اعلام کرد و گفت: در این همایش که سال گذشته نیز برگزار شد از یک کتاب رونمایی خواهیم کرد و هدفمان هم این است که در مورد مغز کودک اطلاعات مربیان را بهبود ببخشیم.

موسوی کار در این زمینه را در دو بخش آموزش و پژوهش عنوان کرد و گفت: ترویج آموزش های لازم از طریق همایش ها و کمپین ها و هم چنین حمایت از طرح های پژوهشی از جمله این کارهاست.

وی همچنین از تشکیل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دانشگاه تهران خبر داد.

در ادامه نیز رضا پناهی دبیر کمیته دانشجویی ستاد فناوری علوم شناختی به تشریح برنامه های دانشجویی این ستاد در هفته آگاهی از مغز پرداخت و گفت: طی این هفته سه همایش دانشجویی در سه دانشگاه شهید بهشتی، شریف و تبریز داریم و اهداف خود را طی این بستر دنبال می کنیم.

وی در پایان از تشکیل انجمن های علمی علوم اعصاب در دانشگاه های کشور خبر داد و گفت: دانشجویان می توانند پژوهش ها و پایان نامه های مرتبط با مغز و علوم اعصاب را به این انجمن تحویل داده و ما حمایت های ویژه مادی و معنوی را از آنان خواهیم داشت.