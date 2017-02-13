به گزارش خبرنگار مهر، با شدت گرفتن بارش برف و کاهش دمای تمامی شهرهای اردبیل به زیر صفر درجه مدارس اردبیل چهارمین روز تعطیلی خود را تجربه کردند.

از روز شنبه آموزش‌وپرورش استان اردبیل در اطلاعیه‌های جداگانه تعطیلی مدارس را اعلام کرده و در نهایت با تداوم بارش برف و افت محسوس دما برای چهارمین روز مدارس تعطیل شد.

بر همین اساس در روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه مدارس سری صبح اردبیل و پارس‌آباد در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول تعطیل است.

علاوه بر این در ارشق، انگوت، بیله سوار، خلخال، خورش رستم، سرعین، شاهرود، جعفرآباد، کوثر، لاهرود، مشگین شهر، گرمی، نمین، نیر و هیر در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شده است.

در اصلاندوز نیز به دلیل بارش برف و تداوم برودت هوا مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی تعطیل است. در عین حال در اردبیل متوسطه دوره دوم روستایی و در پارس‌آباد متوسطه دوره دوم با یک ساعت تأخیر فعالیت درسی خود را آغاز می‌کنند.