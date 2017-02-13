واژگونی اتوبوس در محور بافت-کرمان ۱۸ مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجف پور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد:صبح امروز یک دستگاه اتوبوس در محور بافت – کرمان واژگون شد.

وی افزود: پس از اطلاع از وقوع تصادف در این محور شش دستگاه آمبولانس از شهرستان بردسیر و یک آمبولانس از مرکز فوریت های پزشکی باغین به محل حادثه فرستاده شده است.

نجف پور با اشاره به اینکه این دستگاه اتوبوس به دلیل لغزندگی ناشی از بارندگی واژگون شد، گفت: این تصادف در حوالی شهر نگار از توابع شهرستان بردسیر رخ داد و ۱۸ مجروح بر جا گذاشت.

رئیس ستاد بحران شهرستان بردسیر با بیان اینکه در این تصادف دو نفر از مسافران در مرکز درمانی شهر نگار به صورت سرپایی درمان شدند، عنوان کرد: ۱۲ نفر از مسافران این اتوبوس به منظور درمان به بیمارستان قائم بردسیر و شش نفر به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شده اند.