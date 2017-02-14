بارندگی ها در خراسان جنوبی ادامه دارد/ بارش ۲۰ میلی متری باران

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش باران در خراسان جنوبی از دیروز آغاز شده و تا شنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه بارش پراکنده باران و در روزهای جمعه و شنبه نیز رعد و برق همراه با وزش باد شدید را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در ۲۴ ساعت آینده تشکیل پدیده مه در ارتفاعات و گردنه های استان را خواهیم داشت.

وی با اشاره به بارندگی های ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: میزان بارندگی ها در شهرستان طبس ۳.۵ میلی متر، فردوس ۰.۴ میلی متر، قاین ۳.۹ میلی متر و بیرجند ۰.۴ میلی متر بوده است.

خندان ادامه داد: همچنین میزان بارش ها در شهرستان نهبندان ۰.۷ میلی متر، سرایان ۳.۸، بشرویه ۰.۳ و شهرستان سربیشه ۱.۱ میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشترین بارندگی ها در شهرستان خضری و فتح آباد فردوس با ۲۰ میلی متر بوده است.

وی با اشاره به دمای هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته، بیان کرد: شهرستان سربیشه با شش درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان طبس با ۱۹ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.