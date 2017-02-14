واژگونی اتوبوس در محور چناران به قوچان ۴ کشته بر جای گذاشت

سید مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس اظهار کرد: بامداد سه شنبه در حوالی ساعت چهار بامداد یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور چناران به قوچان و در کیلومتر ۳۰ این جاده واژگون شد.

وی افزود: این حادثه منجر به حادثه دیدن ۲۵ نفر از سرنشینان این اتوبوس شد که متاسفانه به جان باختن چهار نفر و مصدومیت ۲۱ نفر از این عزیزان انجامید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: حضور به موقع نیروهای امدادی هلال احمر و نیروهای اورژانس توانست از جان باختن بیشتر مصدومین جلوگیری کند.برخی حادثه دیدگان در محل به صورت سرپایی مداوا شدند و تعداد بیشتری نیز توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.