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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی:

واژگونی اتوبوس در محور چناران به قوچان ۴ کشته بر جای گذاشت

واژگونی اتوبوس در محور چناران به قوچان ۴ کشته بر جای گذاشت

مشهد ـ مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: بامداد سه شنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور چناران به قوچان واژگون شد و ۴ کشته بر جای گذاشت.

سید مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس اظهار کرد: بامداد سه شنبه در حوالی ساعت چهار بامداد یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور چناران به قوچان و در کیلومتر ۳۰ این جاده واژگون شد.

وی افزود: این حادثه منجر به حادثه دیدن ۲۵ نفر از سرنشینان این اتوبوس شد که متاسفانه به جان باختن چهار نفر و مصدومیت ۲۱ نفر از این عزیزان انجامید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: حضور به موقع نیروهای امدادی هلال احمر و نیروهای اورژانس توانست از جان باختن بیشتر مصدومین جلوگیری کند.برخی حادثه دیدگان در محل به صورت سرپایی مداوا شدند و تعداد بیشتری نیز توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 3906652

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