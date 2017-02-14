شاکیان این شرور مسلح با پلیس امنیت در کرمانشاه تماس بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: چندی پیش یکی از اراذل و اوباش معروف شهر کرمانشاه -که با انتشار کلیپ هایی از قدرت نمایی خود با تیراندازی در بین شهروندان، احساس ناامنی ایجاد کرده بود- با وجود داشتن مخفیگاه های متعدد در استان های تهران و خوزستان و شهرستان های کرج، ملارد، شهریار، شهر قدس و دزفول دستگیر شد.

وی افزود: میلاد جامه شورانی که ۲۳ ساله، در تاریخ های ۲۹/۴/۹۵، ۷/۵/۹۵ و ۱۵/۵/۹۵ در خیابان جم خانه، در مورخ ۲۴/۵/۹۵ در آریا شهر و در مورخ ۳۱/۵/۹۵ در خیابان جلیلی کرمانشاه اقدام به تیراندازی با سلاح جنگی کلاشینکف و اخلال در نظم عمومی کرده بود.

این مقام انتظامی ادامه داد: این مجرم که پیش از این نیز چندین بار به جرم سرقت دستگیر شده بود، در شهریور ماه سال جاری نیز با انتشار فیلمی در فضای مجازی با محتوای ایجاد رعب و وحشت از طریق تیراندازی در بین مردم و سپس در مورخ ۲/۱۰/۹۵ در تپه فتح علی خان باز هم اقدام به تیراندازی و اخلال در نظم و پس از آن نیز مجدداً با انتشار فیلمی دیگر در فضای مجازی برای اراذل و اوباش کرمانشاه اقدام به قدرت نمایی کرد.

سرهنگ آمویی با اشاره به اینکه متهم با انتشار این فیلم ها باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد حس ناامنی در سطح استان شده بود، تصریح کرد: متواری شدن متهم و جابجایی در مخفیگاه های متعدد در استان های تهران و خوزستان و شهرستان های کرج، ملارد، شهریار، شهر قدس و دزفول دستگیری وی را دشوار ساخته بود.

وی عنوان کرد: در این راستا اکیپی ویژه از مأموران اداره پلیس امنیت عمومی استان جهت دستگیری میلاد جامه شورانی وارد عمل شد و پس از شناسایی آخرین مخفیگاه وی در شهرستان دزفول، جهت دستگیری وی اقدام کردند اما پیش از رسیدن پلیس، متواری شده بود که در نهایت با تعقیب و مراقبت های بیشتر، متهم در حالی که با یک دستگاه خودروی سواری به سمت کرمانشاه در حرکت بود، طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به کشف یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف از متهم، خاطرنشان ساخت: امروز نیز دستگاه قضایی با انتشار تصویر بدون پوشش میلاد جامه شورانی، از مردم خواست در صورت شکایت از وی، با شماره ۰۸۳۲۱۸۲۲۹۵ (پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه) تماس حاصل کنند.