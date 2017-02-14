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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۶

با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی؛

مصوبه «ترکیب شورای پول و اعتبار» به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت

مصوبه «ترکیب شورای پول و اعتبار» به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت

با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در زمینه «ترکیب شورای پول و اعتبار»، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه کشور، بر مصوبه قبلی خود در زمینه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اصرار کردند؛ به این ترتیب این مصوبه که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، با اصرار مجلس برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بر اساس این مصوبه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی،

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی،

دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران،

وزیر صنعت، معدن و تجارت،

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌ کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رئیس‌جمهور،

دادستان کل کشور یا معاون وی،

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،

رئیس اتاق تعاون،

نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان عضو ناظر با انتخاب مجلس.

کد مطلب 3906704

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