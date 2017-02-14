به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران و برف در برخی نقاط استان سمنان از نیمه شب یکشنبه و در برخی شهرها از بامداد دوشنبه آغاز و تا صبح سه شنبه در حالی ادمه یافته است که چنین پدیده ای شاید در یک دهه اخیر در یکی از خشک ترین استان های ایران، بی سابقه باشد به نحوی که طبق گزارش های واصله آبگرفتگی معابر سمنان برای شهروندان مشکلاتی را به وجود آورد و در شهرهای دامغان و شاهرود نیز آب در میان خیابان جاری است.

همزمان با صبح سه شنبه مدارس ابتدای شهمیرزاد و مهدیشهر و بسطام، در شیفت صبح تعطیل هستند و دوره متوسطه با دو ساعت تاخیر کار خود را آغاز کردند اما در شهرهای مجن و کلاته خیج و روستاهای حومه این دو شهر مدارس تماماً تعطیل شدند.

بارش قابل توجه باران در شاهرود اما از روز گذشته ادامه دارد پدیده ای که به بارش ۱۲میلیمتر باران در این شهرستان منجر شده که در ۱۲سال اخیر بی سابقه بوده است.

اوج شگفتی در بارش شاهرود زمانی مشخص می شود که بدانیم در این شهر به شکل تجمیعی در طول سال ۳۶میلیمتر باران می بارد حال آنکه میانگین کشور ۱۸۰ میلیمتر و در استان مازندران ۳۶۰میلیمتر برآورد می شود حال انکه در ۲۴ساعت اخیر در این شهرستان ۱۲میلیمتر باران باریده و کشاورزان و غالب مردم را خرسند ساخته است.

دمای کنونی سمنان پنج درجه بالای صفر است و از شامگاه گذشته تا کنون بارش کم سابقه باران به آبگرفتگی معابر شهری منجر شده است همچنین نگاهی به سامانه هواشناسی استان نشان می دهد گویا بارش باران در شهر سمنان و برف در ارتفاعات این شهرستان نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه در ساعات غروب سه شنبه افزایش نیز می یابد اما به تدریج از نیمه شب امروز از شدت بارش ها و میزان ابرها کاسته شده و آفتاب همزمان با صبح چهارشنبه برای نخستین بار پس از سه روز در سمنان تثبیت می شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان در روز سه شنبه هشت درجه بالای صفر و دو درجه بالای صفر است و آسمان همچنان ابری خواهد بود اما شاهرود نیز شرایط مشابهی دارد و این بزرگترین شهرستان دیار قومس، هوایی سردتر از مرکز استان را تجربه می کند دمای هوای شاهرود امروز یک درجه بالای صفر گزارش شده و سوز بسیار سردی صبح سه شنبه این شهرستان را غیر قابل تحمل کرده است همچنین پیش بینی هواشناسی برای شاهرود آسمانی نیمه ابری همراه با بارش برف در ارتفاعات و باران در سطح شهر است.

کمینه دمای هوای شاهرود اما طی نیمه شب آتی به سه درجه زیر صفر خواهد رسید همچنین از راه های مواصلاتی این شهرستان خبر می رسد که تمامی مسیرها برای تردد باز هستند اما همراه داشتن زنجیر چرخ در خوش ییلاق و توسکستان الزامی است نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد بارش ها در توسکستان هم اکنون متوقف شده اما در ساعات آتی احتمال از سرگیری آن وجود دارد.

دامغان اما تنها شهرستان دیار قومس بود که رنگ آفتاب را در روز سه شنبه ملاحظه کردند اما این آفتاب هم نتوانست هوای سرد همراه با وزش باد شدید را کمی ملایم کند و دماسنج‌ها دمای هوای دامغان را در صبح سه شنبه را یک درجه بالای صفر نشان دادند که دلیل این کاهش شدید دما نشستن بیش از ۳۰سانتیمتر برف در ارتفاعات مشرف به این شهر است.

شهروندان دامغانی اما شب سردی را نیز پیش رو خواند داشت، کمینه دمای هوای این شهرستان در شامگاه سه شنبه به سه درجه زیر صفر خواهد رسید و این امر نشان می دهد آفتاب نیمه جان این روز دامغان، اثری در کاهش برودت دمای هوا نخواهد داشت پیش بینی هواشناسی برای دامغان کاهش ابر در ساعات آتی، سرمای هوا و وزش باد است که در ساعات واپسین شامگاه سه شنبه احتمال بارش برف در ارتفاعات و سطح شهر وجود خواهد داشت.

مردم میامی نیز صبح سرد سه شنبه خود را با بارش باران و وزش باد شمالغربی آغاز کردند دمای هوای این شهرستان یک درجه بالای صفر است و از رضوان خبر می رسد بارش ۳۰سانتی متری برف در این بخش غالب اهالی روستاهای همجوار را به دردسر انداخته است رضوان که در زمستان جاری کمتر روزی را شاهد گرمای هوای بالای پنج درجه بوده، امروز نیز با وجود آفتاب ملایم، دمای هوای چهار درجه زیر صفری را تجربه می کند که سوز دهشتناکی را بر تن اهالی این روستاها می نشاند.

شهمیرزاد یک درجه زیر صفر، این تنها عبارتی است که امروز هواشناسی استان سمنان از شهمیرزاد، این شهر نمونه گردشگری در شمال سمنان ارائه کرده است شهمیرزاد و رضوان همیشه در تقابل برای به دست آوردن مقام سردترین بخش استان با یکدیگر رقابت می کنند اما نگاهی به گزارش های واصله از هواشناسی نشان می دهد برودت هوای این شهر در کمینه طی ساعات آتی به چهار درجه زیر صفر نیز خواهد رسید همچنین احتمال بارش باران و برف در این شهرستان وجود دارد.

گرمسار و آرادان دو شهرستان همسایه هستند که غالبا پدیده های هواشناسی مشترکی دارند امروز نیز این دو شهرستان شرایطی یکسان را در حالی تجربه می کنند که دمای هوای صبح سه شنبه آنها به طور میانگین سه درجه بالای صفر گزارش شده است، آسمان هر دوشهرستان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و در برخی مناطق با احتمال بارش باران و برف پیش بینی می شود.

در مجموع باید گفت نیمه شرقی استان سمنان متاثر از سامانه بارشی که دیروز غرب دیار قومس را سپید پوش کرد، همچنان با بارش ها درگیر است اما میزان بارش ها در غرب استان کاهش یافته اما جبهه کم فشار بارشی و سرد مجددا از اواخر امروز به استان سمنان خواهد رسید لذا احتمال بارش برف و باران و برودت هوا در شهرها غربی برای شامگاه سه شنبه و در شهرهای شرقی برای بامداد چهارشنبه وجود دارد.

هموطنان همچنین برای تردد در مسیرهای استان سمنان تجهیزات فصول سرما را فراموش نکنند همچنین مسیرهای آهوان، فولاد محله، فیروزکوه، کیاسر، رشم، خوش ییلاق، توسکستان و اولنگ در زمره مسیرهای برف گیر دیار قومس هستند.