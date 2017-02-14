پسته گناباد با شوری بیش از حد آب ناسازگاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید عرب شاهی شامگاه دوشنبه در نشست خبری که در محل مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد، اظهار کرد: مراکز رشد فناوری با هدف تبدیل علم به فناوری به وجود آمده اند.

وی ادامه داد: دانشگاه و صنعت دو حوزه ای هستند که در کشور ما زبان یکدیگر را نمی فهمند و مراکز رشد فناوری در جهت نزدیک شدن این دو نهاد به یکدیگر به و جود آمده است.

رئیس مرکز رشد فناوری گناباد افزود: سعی ما این است که با دایر کردن دفاتر مرکز رشد در دانشگاه های گناباد دانشجویان را با اهداف مراکز رشد آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه بیکاری تحصیل کرده های دانشگاهی افزایش یافته است، عنوان کرد: دانشجویان اگر قابلیت تبدیل علم به محصول را داشته باشند می توانند در عرصه کسب وکار موفق باشند.

عرب شاهی تصریح کرد: در همین راستا تفاهمنامه ای با دانشگاه علمی کاربردی کاخک امضا شده است که بر اساس آن شرایط آشنایی دانشجویان با شیوه تجاری سازی ایده فراهم شود و ما کلاس های لازم را برای کسانی ایده ای دارند و یا در مرحله رشد پذیرفته می شوند بر گزار می کنیم.

وی بابیان اینکه مسئولیت رونق اقتصاد محلی بر اساس مزیت های نسبی نیز از وظایف این مر کز است، بیان کرد: مرکز رشد در زمینه جلوگیری از ریز گردها و همچنین افزایش شوری آب در گناباد پروسه های پژوهشی را اجرا کرده و به نتایجی دست یافته است که برای اجرا به دستگاه های مربوطه تحویل داده خواهد شد.

رئیس مرکز رشد فناوری گناباد ابراز کرد: در گناباد ۱۸ هزار نفر به کشاورزی مشغول هستند که دربعضی از مناطق شوری آب سبب افت شدید محصول شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با اینکه پسته سازگاری زیادی با شوری دارد اما در بعضی از مناطق گناباد آن قدر شوری آب زیاد شده است که این محصول نیز پس می خورد.

عرب شاهی با بیان اینکه در سال جاری ۱۲ شرکت در مرحله رشد مقدماتی پذیرفته شده‌اند، بیان کرد: از این تعداد دو شرکت به مرحله رشد ورود پیدا کرده اند.