۱۸۴کنتور آب مشترکین در شهر زنجان به علت برودت هوا یخ زد

به کزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، از یخ زدگی ۱۸۴ مورد کنتور آب مشترکین زنجانی به علت برودت هوا از ابتدای زمستان امسال خبر داد.

وی اظهار کرد: در آذر ماه سالجاری ۵ فقره ، دی ماه ۳۷ فقره و بهمن ماه تا کنون ۱۴۲کنتور بر اثر سرما و برودت هوا دچار شکستگی شد .

مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان تصریح کرد : با توجه به آمار شکستگی ها بیشتر اتفاقات در مناطق گلشهر کاظمیه و منازل ویلایی به علت عدم رعایت عایق بندی اتفاق افتاده بود.

وی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه حوادث شکستگی و یخ زدگی لوله ها و کنتورها از ریختن آب گرم ممانعت کرده و در صورت لزوم می توانند با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند تا همکاران در محل حاضر شده و مشکل را برطرف کنند و از باز گذاشتن شیر آب جهت جلوگیری از یخ زدن آب جلوگیری کنند چرا که باعث هدر رفت آب می شود.

جزء قاسمی گفت : با وجود توصیه‌های شرکت آب و فاضلاب استان مبنی برعایق‌بندی و پوشش لوله‌ها، کنتور و اتصالات منازل شهروندان، اما با بی‌توجهی به این موضوع سبب شکسته شدن و خسارت به کنتورهای آب شده است.

وی افزود : مشترکین محترم باید توجه داشته باشند که وظیفه حفاظت و نگهداری از تاسیسات و کنتور بر عهده خود مشترک می باشد و همچنین هزینه تعویض کنتور شکسته و تاسیسات نیز بر عهده خود مشترک خواهد بود.

مدیر عامل شرکت آبفای استان در ادامه تصریح کرد : توصیه می‌شود در روزهای آتی که هوا نیز سرد می‌شود با پوشاندن کنتورها از وارد شدن هرگونه خسارت به این کنتورها جلوگیری کنند.



