علیرضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در قیمتگذاری تولیدات صنایعدستی میراث فرهنگی اختیاراتی نداشته و این موضوع در حوزه مسئولیت سازمان نیست.
وی افزود: اینکه صنایعدستی مستقیماً در قیمتگذاری ورود کند، در حیطه اختیارات تعریف نشده اما خود اصناف میتوانند نسبت به قیمتگذاری و ساماندهی قیمتها برنامهریزی کنند.
معاون صنایعدستی میراث فرهنگی استان با تاکید به اینکه این استان از استانهای مطرح در تولیدات صنایعدستی است، ادامه داد: با ساماندهی قیمتها و بهبود آن رقابت مطلوبی نیز بین تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.
دباغ عبداللهی همچنین به صدور نشان ملی اعتماد صنایعدستی اشاره کرد و افزود: این طرح به صورت پایلوت در مرکز استان انجام شده و در یک فروشگاه طی هفتههای آتی اجرا میشود.
وی افزود: متأسفانه در برخی مواقع فروشگاههای صنایعدستی اجناس بدل و تولیدات غیر ایرانی به فروش میرسانند که نشان ملی اعتماد ایجاد اطمینان از فروش صنایعدستی اصیل و ایرانی است.
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