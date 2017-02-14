علیرضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در قیمت‌گذاری تولیدات صنایع‌دستی میراث فرهنگی اختیاراتی نداشته و این موضوع در حوزه مسئولیت سازمان نیست.

وی افزود: اینکه صنایع‌دستی مستقیماً در قیمت‌گذاری ورود کند، در حیطه اختیارات تعریف نشده اما خود اصناف می‌توانند نسبت به قیمت‌گذاری و ساماندهی قیمت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی استان با تاکید به اینکه این استان از استان‌های مطرح در تولیدات صنایع‌دستی است، ادامه داد: با ساماندهی قیمت‌ها و بهبود آن رقابت مطلوبی نیز بین تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.

دباغ عبداللهی همچنین به صدور نشان ملی اعتماد صنایع‌دستی اشاره کرد و افزود: این طرح به صورت پایلوت در مرکز استان انجام شده و در یک فروشگاه طی هفته‌های آتی اجرا می‌شود.

وی افزود: متأسفانه در برخی مواقع فروشگاه‌های صنایع‌دستی اجناس بدل و تولیدات غیر ایرانی به فروش می‌رسانند که نشان ملی اعتماد ایجاد اطمینان از فروش صنایع‌دستی اصیل و ایرانی است.