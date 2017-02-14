۱۲۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف مازندران مختومه شد

عبدالرضا محبتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مازندران مختومه شد اظهار داشت: تعداد ۱۲۶ هزارو ۵۴۱ فقره پرونده طی ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۳۹۵ به شعب شورای حل اختلاف استان مازندران وارد شده است، افزود: ازاین تعداد ۱۲۱ هزارو ۹۷۱ فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان مازندران با اشاره به این مطلب که شوراهای حل اختلاف استان مازندران با رسیدگی به پرونده های وارده نقش بسزایی در ایجاد صلح و سازش در محاکم قضائی وجامعه داشته اند، ادامه داد:طی ۱۰ ماه ابتدای امسال، تعداد ۲۰ هزار و ۹۱۰ فقره پرونده ازمجموع ۸۰ هزارو ۹۸۰ فقره پرونده قابل صلح و سازش در ۳۳حوزه قضایی شهری وروستایی،منجربه صلح وسازش شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۴۲۴ شعبه شورای حل اختلاف استان شامل ۲۱۵ شعبه شورای حل اختلاف شهری و ۲۰۹ شعبه شورای حل اختلاف روستایی در سراسر استان مازندران مشغول به فعالیت هستند.