برون سپاری موفق امور میراث فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس، جمشید معینی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی میراث فرهنگی فارس در جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: به منظور کاهش تدریجی اعتبارات هزینه­ای، بهبود ارائه خدمات به مردم ،جلب مشارکت بخش غیردولتی، رشد اشتغال توسعه کمی و کیفی خدمات و کاهش حجم تصدی گری های­ دولت، براساس مقررات و ضوابط ۸۰ در صد از امور را برون سپاری نمودیم.

جمشید معینی افزود: در این زمینه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس جزو دستگاه های اجرایی برتر بوده است.

وی به برخی از شاخصه های عمومی و اختصاصی اشاره کرد و ادامه داد: در شاخصه عمومی این اداره کل درزمینه ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان، استاندارد سازی تارنما، آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات،توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان ، اجرای برنامه های ارتقا سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد، تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و آسیب شناسی و ... عملکرد موفقی داشته است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی میراث فرهنگی فارس اضافه کرد: در شاخصه های اختصاصی با محوریت،میراث فرهنگی صنایع دستی، سرمایه گذاری و گردشگری نیز اداره کل میراث فرهنگی اقداماتی در زمینه مرمت اشیا فرهنگی-تاریخی، عقد تفاهم نامه در زمینه مرمت آثار غیر منقول، برگزاری نمایشگاه های سراسری، برگزاری بازارچه های موقت صنایع دستی صدورپروانه های تولید صنایع دستی در ابعاد انفرادی و کارگاهی، صدور کارت شناسایی برای صنعتگران و هنرمندان، صدور مجوز برای متقاضیان ایجاد تاسیسات گردشگری ، معرفی سرمایه گذاران به بانک های عامل جهت استفاده از تسهیلات شناسایی و ساماندهی سازمان های مرد نهاد در راستای سیاستهای کلان سازمان،توسعه گردشگری روستایی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری به منظور توانمند سازی شاغلین صنعت گردشگری از اقدامات این اداره کل بوده است.

در این جلسه عبدالرسول رنجبر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اشاره بر ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در استان، بر اجرایی نمودن تک تک شاخص ها بر اساس برش استانی تاکید کردند.