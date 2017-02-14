به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار رازانی در سخنانی از اولین جلسه کمیته استانی خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان به ریاست معاون امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران دستگاههای عضو کمیته مربوطه خبر داد.

وی هدف از برگزاری این جلسه ارائه عملکرد خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان در سال ۹۵ و ارائه و بررسی برنامه های اجرایی خوشه گلیم در سال ۹۶ و همچنین بررسی پیشنهادات و تصویب در کمیته استانی دانست.

گلیم و ماشته صاحب برند می شوند

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: این کمیته متشکل از مدیران دستگاههای اجرایی استان شامل اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، صندوق کارآفرین امید، اداره کل استاندارد، اداره کل تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری، اداره کل تعاون روستایی، اداره کل بهزیستی، اداره کل صدا و سیما، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی استان بوده که دبیرخانه این کمیته استانی خوشه جاجیم و گلیم است.

رازانی افزود: در این کمیته مقرر شد اداره کل استاندارد برای ثبت برند جغرافیایی و تدوین استاندارد برای گلیم و ماشته با هماهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام کند.

وی گفت: همچنین مقرر شد نماد گلیم به صورت ماکت در ورودی شهر نورآباد و نماد ماشته در ورودی شهر بروجرد و خرم آباد نصب شود.

پرداخت ۵ میلیارد ریال تسهیلات به تولید کنندگان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان اضافه کرد: یکی از مصوبات دیگر این جلسه پرداخت ۵ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به تولید کنندگان خرد ماشته و گلیم و جاجیم فروشان استان توسط صندوق کارآفرین امید تا پایان تیر ماه سال آتی بود.

رازانی با اشاره به جایگاه مهم استان در زمینه صنایع دستی گفت: واحدهای مختلف پشتیبانی و خدمات تولید شامل بافندگان، صادرکنندگان، طراحان و نقاشان، خدمات تکمیل و مرمت، رنگرزها، فروشندگان مواد اولیه و ابزار گلیم بافی عضو خوشه گلیم هستند.

وی از برنامه های توسعه خوشه گلیم به منظور حمایت از فعالان این کسب و کار خبر داد و اظهار داشت: فرآیند توسعه خوشه گلیم امسال با حمایت مالی این شرکت، آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان در ادامه به برخی از برنامه های اجرایی در خوشه گلیم اشاره کرد و گفت: ایجاد شبکه تامین مواد اولیه خوشه، ایجاد شبکه تولید، آموزش بافت گلیم، ماشته و جاجیم، حضور فعالان خوشه در دو نمایشگاه داخلی و یک نمایشگاه برون مرزی، فعال کردن بخش بازاریابی خوشه با بهره گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران، تعامل و هماهنگی و برقراری ارتباطات موثر با سایر خوشه های گلیم کشور و ارتقای سطح مبادلات و بهره گیری از تجربیات متقابل و پیگیری و تصویب پرداخت تسهیلات کم بهره به فعالان این خوشه از برنامه ها و اقدامات پیش روی این خوشه است.