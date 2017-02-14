نامگذاری کمربندی شمالی شهرکرد به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرنگار مهر، کمربندی شمالی و شرقی شهرکرد به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری شد. این کمربندی مسیر ارتباطی مسافران و گردشگران از سمت فرخ شهر به سمت شهرستان گردشگری سامان را کاهش می دهد و نقش مهمی در کاهش ترافیک شهرکرد دارد.

شهردار شهرکرد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: کمربندی(کنارگذر) شرقی و شمالی شهرکرد با نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد نامگذاری شده است.

نورالله غلامیان عنوان کرد: این کنارگذر جاده اصلی شهرکرد از سمت اصفهان و فرخ شهر را به جاده اصلی سامان اتصال می دهد و نقش مهمی در کاهش ترافیک دارد.

وی عنوان کرد: این کمربندی ۱۶ کیلومتر طول دارد که با اعتبار ۹۵ میلیارد ریال احداث شده است.

وی بیان کرد: برای احداث این کمربندی بخشی از این اعتبار از اعتبارات داخلی شهرداری و بخشی نیز از اعتبارات استانی هزینه شده است.

شهردار شهرکرد گفت: توسعه کمربندی های اطراف شهرکرد از مهمترین اهداف شهرداری شهرکرد است که این امر نقش مهمی در کاهش ترافیک سطح شهر شهرکرد دارد و تردد را نیز در این شهر مطلوب تر می کند.

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری پیش از این در نشست بررسی مشکلات مرکز چهارمحال و بختیاری اعلام کرده بود: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمات بسیار ارزشمندی برای نظام و انقلاب اسلامی ایران انجام داده اند.

وی افزود: به همین منظور و به خاطر پاسداشت خدمات ارزشمند این شخصیت ارزشمند انقلاب اسلامی با موافقت شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری کمربندی شرق و شمال شهرکرد به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامگذاری خواهد شد.