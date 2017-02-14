۲۶۷۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی مترو در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران در سال ۹۶ بابت خطوط ۳، ۶ و ۷ مبلغ ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده که در کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین ۴۸۰ میلیارد تومان به منظور بازپرداخت سود اوراق مشارکت و وام های مربوط به مترو اختصاص یافته است که با در نظر گرفتن بازپرداخت وام ها و سود اوراق مشارکت بودجه شرکت مترو ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان است.

در بخش بهره برداری مترو نیز ۷۰۰ میلیارد تومان برای هزینه های جاری، حقوق و دستمزد شرکت بهره برداری در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است همچنین ۳۲ میلیارد تومان برای نگهداری و بهسازی خطوط متروی تهران پیش بینی شده است. از دیگر اعتبارات پیش بینی شده برای شرکت بهره برداری مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید قطعات یدکی و اورهال واگن هاست. ۱۰ میلیارد تومان نیز برای تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت، ایستگاه و مراکز فرمان پیش بینی شده که جمعا بودجه پیشنهادی برای شرکت بهره برداری ۹۴۲ میلیارد تومان است.

در بخش اتوبوسرانی مبلغ ۶۱۵ میلیارد تومان برای مابه التفاوت قیمت بلیت اتوبوس اختصاص یافت و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای خرید خدمت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. همچنین ۴۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به بازخرید انگیزشی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی پیش یبنی شده است. اختصاص مبلغ دو میلیارد تومان برای جابجایی کودکان استثنایی، مبلغ ۵ میلیارد تومان جهت خرید اتوبوس های برقی، مبلغ ۵ میلیارد تومان جهت نوسازی ناوگان مینی بوس رانی و پیش بینی ۷ میلیارد تومان جهت تهیه و نصب فیلتر جذب دوده های اتوبوس های دیزلی از دیگر اعتباراتی است که برای شرکت واحد اتوبوسرانی پیش بینی شده که در مجموع ۹۷۴ میلیارد تومان در سال ۹۶ اعتبار برای این بخش پیشنهاد شده است.

پیشنهاد شهرداری در حوزه تاکسیرانی ۲۴ میلیارد تومان برای هزینه های راهبردی سازمان تاکسیرانی، پرداخت ۱۸ میلیارد تومان برای کمک به نوسازی تاکسیرانی و خدمات بیمه رانندگان، اختصاص ۷ میلیارد تومان جهت جابجایی کودکان استثنایی و اختصاص ۲۲ میلیارد تومان به منظور جایگزینی ناوگان تاکسیرانی با استفاده از خودروهای استاندارد است که جمع بودجه این سازمان ۷۱ میلیارد تومان است.

همچنین برای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ۱۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۰۰ میلیارد مربوط به هزینه های جاری و ۳۰ میلیارد به منظور هزینه های عمرانی در نظر گرفته شده است.