«سیاتل» از قبول درخواست وزارت دادگستری آمریکا خودداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیمز روبارت» قاضی دادگاه سیاتل، با درخواست وزارت دادگستری آمریکا برای تعلیق حکم قبلی خود در خصوص مهاجران مخالفت کرد.

دادگاه سیاتل چند روز قبل به ریاست روبارت اعلام کرد که فرمان اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، درباره ممنوعیت ورود شهروندان ۷ کشور عمدتا مسلمان را اجرا نمی کند و همین امر موجب واکنش دولت و وزارت دادگستری آمریکا شد.

روبارت اعلام کرد تا زمانی که دادگاه عالی آمریکا نظر قطعی خود را در مورد فرمان اجرایی ترامپ در خصوص سیاست مهاجرتی اعلام نکند، حکم دادگاه سیاتل پابرجا می ماند.