«آنگلا مرکل» سفر به رژیم صهیونیستی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کریستوف هوسگن» مشاور امنیت ملی آلمان در پیامی به دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در نشست مشترک با نتانیاهو در تل آویو حضور نخواهد یافت. قرار بود این نشست در ماه می برگزار شود.

در همین راستا یک مقام اسرائیلی گفت: به نظر می رسد انتقادات موجود در رابطه با موضوع ریاست آلمان در اجلاس جی ۲۰ ، دلیل لغو سفر صدر اعظم آلمان به تل آویو است.

لازم به ذکر است که وزیر خارجه آلمان اقدامات رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین را محکوم کرده و این عمل را مانعی برای ایجاد صلح با فلسطینیان دانسته بود.