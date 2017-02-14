محورهای منتهی به۲۰۰روستای مرکزی بازگشایی شد/۳۰۰روستاهنوز گرفتارند

محسن عادلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر بارش برف سنگین و کولاک روز دوشنبه، راه ارتباطی بیش از ۵۰۰ روستا در استان مرکزی مسدود شد که ۶۰ اکیپ از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی برای بازگشایی این محورها به مناطق مذکور فرستاده شدند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: از روز گذشته تاکنون ۵۰ محور استان مرکزی به طول یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر برف روبی شده است و در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی استان برقرار است.

عادلی بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۷۰۰کیلومتر محور برف روبی شده، بیش از ۳۰۰ کیلومتر محورهای روستایی استان مرکزی بوده که پاکسازی و بازگشایی شده و عملیات اکیپ های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی برای بازگشایی محورهای باقیمانده همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: همچنین در این محورها بیش از ۹۰ تن شن و نمک برای رفع لغزندگی سطح جاده ها و پیشگیری از حوادث احتمالی در محورهای روستایی پاشیده شد.

عادلی با اشاره به امدادرسانی اکیپ های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی به یکصد خودروی گرفتار در برف در محورهای اصلی استان طی روز گذشته و امروز خاطرنشان ساخت: با وجود قطع بارش ها اما به دلیل یخ زدگی و لغزندگی سطح محورها لازم است که رانندگان تمامی موارد ایمنی از جمله استفاده از زنجیر چرخ را رعایت کنند و همچنین تجهیزات زمستانی با خود به همراه داشته باشند.