هلال احمر استان سمنان به ۱۸حادثه امدادرسانی کرد

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی سه روز گذشته از ۱۸ مورد حادثه، چهار مورد مرتبط با برف و کولاک، هشت مورد جاده ای، پنج مورد خدمات حضوری و یک مورد حادثه کوهستان امداد رسانی شد، ابراز داشت: مجموع کل حادثه دیدگان طی سه روز گذشته ۱۶۷ نفر اعلام شده که از این تعداد در حادثه برف و کولاک ۹۱ نفر، حوادث جاده ای ۶۰ نفر، خدمات حضوری ۱۳ نفر و کوهستان سه نفر را شامل می شود که ۹ نفر طی سه روز گذشته در این حوادث اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه طی سه روز گذشته ۱۰ دستگاه آمبولانس به حوادث مختلف در سطح استان سمنان اعزام شده اند، ابراز داشت: مجموعا طی سه روز گذشته ۱۹ تیم به این حوادث امداد رسانی کرده اند که ۵۸ نفر نیروی عملیاتی در این حوادث حضور داشتند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان گفت: باتوجه به سرما و برودت هوا توصیه می شود رانندگانی که قصد عبور از گردنه های استان سمنان را دارند زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند و از جاده های ایمن برای تردد استفاده کنند.

یحایی افزود: در صورت الزام به سفر علاوه بر داشتن تجهیزات فنی خودرو رانندگان آب، غذا و سوخت کافی به همراه داشته باشند تا در صورت بروز حادثه تا رسیدن نیروهای امدادی بتوانند از امکانات لازم بهره برند.

وی از استقرار نیروهای هلال احمر استان سمنان در ۱۷ پایگاه خبر داد و گفت: لذا رانندگان در صورتی که نیاز به دارو و درمان داشتند می توانند به این پایگاه ها مراجعه و از خدمات هلال احمر استفاده کنند.