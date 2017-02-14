آزاد راه قزوین- زنجان بازگشایی شد

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اثر بارش برف در روزهای گذشته شاهد کولاک شدید در برخی محورها شدیم و در برخی مناطق هم بیش از ۲ متر برف بارید وعبور و مرور با کندی و برخی مناطق ممنوع شد.

وی افزود: لاین شمالی آزاد راه قزوین به زنجان از روز گذشته مسدود شده بود با تلاش همه راهداران و مجموعه نیروهای امدادی دقایقی قبل بازگشایی و تردد در آن آغاز شد.

حق لطفی تصریح کرد: عملیات برف روبی و نمک پاشی از شامگاه دیشب در محورهای استان انجام شد و ۳ هزار تن ماسه و نمک در عملیات برفروبی استفاده شد.

حق لطفی گفت: ۳۰ تیم راهداری به همراه ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و ۳۰۰ راهدار در ۲۴ راهدارخانه و جاده های اصلی و فرعی استان قزوین آماده خدمات رسانی هستند.

وی در پایان افزود: شهروندان می توانند برای دریافت آخرین وضعیت جاده های کشور و استان با شماره تلفن ۱۴۱ تماس گرفته و یا به نشانی www.۱۴۱.ir مراجعه کنند.

سرهنگ نصرالله بیگلری رئیس پلیس راه استان قزوین هم ضمن تشکر از همراهی رانندگان و مسافران در توجه به توصیه های پلیس راه و توقف در محل های تعیین شده خوشبختانه مسیر قزوین به زنجان امروز بازگشایی شد.

وی افزود: در گردنه های طالقان، بهرام آباد و قسطین لار حرکت با زنجیر چرخ ممکن است و در سایر محورهای استان قزوین، تردد با کندی اما روان صورت می گیرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: تردد در محور قزوین به کرج، آزادراه قزوین به رشت و قزوین به بویین زهرا نیز در حال حاضر بدون هیچ مشکلی صورت می گیرد اما به رانندگان توصیه می کنیم با احتیاط حرکت کنند.

بیگلری از رانندگان خواست ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی استان قزوین، در صورت سفر نسبت به سالم بودن خودرو اطمینان داشته و آذوقه غذایی و لباس گرم همراه داشته باشند.

۷۵ تیم خودرویی به همراه ۲۴۰ نیروی پلیس به همراه یک فروند بالگرد، ۴۵ دستگاه خودرو هلال احمر، ۴۰ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۰۰ دستگاه خودرو امدادی سبک و سنگین در طرح زمستانی راه های ارتباطی استان قزوین حضور داشته و به صورت شبانه روزی تا پایان اسفند ماه جاری در سطح جاده های استان استقرار یافته اند.