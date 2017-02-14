به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان، موسی بیباک در گفتگو با خبرنگاران در گرگان اظهار کرد: در سال جاری دو هزار و سه نفر از کارگران واحدهای تولیدی کارگری از تسهیلات رفاهی نظیر بیمه تکمیلی بهرهمند شدند.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی در حوزه واحدهای کارگری تصریح کرد: بیش از ۸۰ نفر از فعالان واحدهای کارگری به عنوان رابطان فرهنگی معرفی شدند تا در این واحدها نسبت به پیگیری امورات فرهنگی، برگزاری مراسمهای مذهبی، آموزش پیشگیری از اعتیاد و ... مبادرت کنند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرگان از تجلیل بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان کارگری در بخش آقایان و بانوان خبر داد.
وی افزود: تاکنون حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر از کارگران شهرستان گرگان برای استفاده از تسهیلات رفاهی ورزشی، فرهنگی و آموزشی ساماندهی و برای دریافت خدمات معرفی شدند.
بیباک از برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران منابع انسانی واحدهای کارگری خبر داد و گفت: تاکنون نسبت به برگزاری چندین دوره آموزشی مبادرت شده و بیش از ۳۰ نفر از مسئولان و مدیران منابع انسانی واحدهای کارگری از این دورهها بهرهمند شدند.
وی ابراز کرد: دورههای آموزشی با محوریت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی «اعتیاد و ایدز» برگزار شد و ۱۶۰ نفر از این آموزشها استفاده کردند.
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