به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان، موسی بی‎باک در گفتگو با خبرنگاران در گرگان اظهار کرد: در سال جاری دو هزار و سه نفر از کارگران واحدهای تولیدی کارگری از تسهیلات رفاهی نظیر بیمه تکمیلی بهره‎مند شدند.

وی با اشاره به فعالیت‎های فرهنگی در حوزه واحدهای کارگری تصریح کرد: بیش از ۸۰ نفر از فعالان واحدهای کارگری به عنوان رابطان فرهنگی معرفی شدند تا در این واحدها نسبت به پیگیری امورات فرهنگی، برگزاری مراسم‎های مذهبی، آموزش پیشگیری از اعتیاد و ... مبادرت کنند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرگان از تجلیل بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان کارگری در بخش آقایان و بانوان خبر داد.

وی افزود: تاکنون حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر از کارگران شهرستان گرگان برای استفاده از تسهیلات رفاهی ورزشی، فرهنگی و آموزشی ساماندهی و برای دریافت خدمات معرفی شدند.

بی‎باک از برگزاری دوره‎های آموزشی برای مدیران منابع انسانی واحدهای کارگری خبر داد و گفت: تاکنون نسبت به برگزاری چندین دوره آموزشی مبادرت شده و بیش از ۳۰ نفر از مسئولان و مدیران منابع انسانی واحدهای کارگری از این دوره‎ها بهره‎مند شدند.

وی ابراز کرد: دوره‎های آموزشی با محوریت پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی «اعتیاد و ایدز» برگزار شد و ۱۶۰ نفر از این آموزش‎ها استفاده کردند.