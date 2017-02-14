سوگواره یاس نبوی در ۴۵ بقعه متبرکه خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور هاشمی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از منظر اسلام به حافظان قرآن در تراز انبیاء نگاه می شود.

وی با بیان اینکه اگرچه بقاع متبرکه در استان خراسان جنوبی درآمد چندانی ندارد اما مراجعه کننده های زیادی دارد که این مهم نشان از اعتماد و اعتقاد قوی مردم استان دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم استان در کل کشور بی نظیر است، گفت: اوقاف صرفا به دنبال اینکه تعدادی را حافظ قرآن کند نیست بلکه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری باید فضای قرآنی را در جامعه حاکم کنیم.

وی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا کنون۱۹ هزار و ۵۷۵ قرآن آموز حفظ در استان داشته ایم، بیان کرد: برگزاری ویژه برنامه یاس نبوی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) از برنامه های مهم اوقاف و امور خیریه در استان است.

وی با اشاره به اینکه در ۴۵ مکان و بقاع متبرکه سطح استان سوگواره یاس نبوی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برنامه محوری یاس نبوی در روز ۱۲ اسفندماه ساعت ۹ صبح در تمامی شهرستان ها برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ویژه برنامه یاس نبوی شهرستان بیرجند پنجشنبه ۱۲ اسفندماه در محل امام زادگان باقریه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به اینکه از ۲۸ اسفندماه لغایت ۱۴ فروردین ماه ویژه برنامه آرامش بهاری را نیز در استان خواهیم داشت، افزود: در ایام تعطیلات سال گذشته ۷۰۰ هزار نفر در بقاع متبرکه سطح استان حضور داشته اند.

وی با بیان اینکه طی طرح آرامش بهاری مبلغینی با عنوان خیمه های معرفت در بقاع متبرکه حضور خواهند داشت، گفت: پیش بینی می شود امسال طرح آرامش بهاری در ۵۰ بقعه متبرکه اجرا شود.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به اینکه خیمه های معرفت در ۲۳ بقعه برپا خواهد شد، اظهار داشت: ۲۰ مبلغ در طرح یاس نبوی و ۴۰ مبلغ در طرح آرامش بهاری حضور خواهند داشت.