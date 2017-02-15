به گزارش خبرنگار مهر، حکم محرومیت سه جلسه ای برای رحمتی درحالی از سوی کمیته انضباطی برای این بازیکن و البته سید جلال حسینی « یک جلسه» صادر شده که به نظر نمی رسد اینگونه محرومیت ها برای این بازیکنان کافی و موثر باشند کما اینکه رحمتی تیم ملی را هم به دلیل همین جنس رفتار از دست داد و متنبه نشد.

او حتی سال گذشته دو جلسه محروم شد که یک جلسه اش به فینال جام حذفی می رسید و البته آن محرومیت را در عجیب ترین وضعیت ممکن از فینال جام حذفی به اولین بازی لیگ برتر برگرداندند و البته به همین دلیل استقلال بار زیاد روانی و اتهام لابی‌گری برای دروازه بانش را روی دوش این بازیکن دید و جام حذفی هم از دست رفت.

رحمتی - کی روش

این دعوا شاید اولین دعوای رسانه ای شده در ابعاد بزرگ برای رحمتی بود، در آن دعوا پس از مدتی تقریبا همه ایران پشت رحمتی درآمدند تا ایران از همه ظرفیتش در جام جهانی استفاده کند، اما بعدها معلوم شد همه ایران اشتباه می کردند و تنها کی روش بود که درست می گفت چون رحمتی بداخلاق پس از کی روش هم با منصوریان، مظلومی، امیرقلعه‌نویی، سید جلال حسینی، محسن مسلمان، محمد نصرتی، آرش برهانی، حنیف عمران زاده، جواد نکونام، وحید طالب لو و ... درگیر شد. مهمترین بحث های رحمتی به غیر از کی روش و نکونام این موارد بودند:

امیر قلعه نویی

درگیری رحمتی با قلعه نویی از جایی شروع شد که امیر قلعه نویی رحمتی را از لیست استقلال کنار گذاشت و این بازیکن به پیکان رفت. با این وضعیت رحمتی با پیکان به لیگ یک سقوط کرد، استقلال هم با امیر قلعه نویی دو دربی را شکست خورد و از استقلال رفت. در واقع هر دو ضرر کردند.

دو جام از دست رفت

این اما پایان کار نبود، رحمتی با امیر قلعه نویی وسط بازی استقلال و تراکتورسازی درگیر شد. آن روز استقلال به همین دلیل به تراکتورسازی باخت و در حالی که در یک قدمی قهرمانی بود آن را از دست داد. بعدها به دلیل محرومیت و البته کش مکش های زیاد و برگرداندن پرهزینه او به دروازه استقلال جام حذفی را هم از دست داد.

مظلومی

در شب فینال حذفی تا ساعت دو نیمه شب اتفاقاتی رخ داد که منجر به کدورت بین رحمتی و مظلومی شد و البته در مورد این موضوع بعدها خود مظلومی حرف خواهد زد.

منصوریان

ماجرای منصوریان و رحمتی تا جایی پیش رفت که منصوریان هم می خواست مثل امیر قلعه نویی رحمتی را از تیم کنار بگذارد و البته تا لبه تیغ هم رفت اما در نهایت رحمتی به گل استقلال برگشت. رحمتی اینجا هم با سرمربی به مشکل خورده بود.

شکست در دربی

درگیری رحمتی با محسن مسلمان وسط دربی ۸۲ در کمال ناباوری به رختکن هم کشیده شد، رحمتی بین دو نیمه درب رختکن پرسپولیس را باز کرد و وارد رختکن شد تا به زعم خودش مسلمان را توجیه کند. این کار برانکو را بسیار عصبانی کرد و دستور داد که رحمتی را از رختکن فنی این تیم بیرون کنند. نتیجه آن دعوا هم البته بسیار برای استقلال گران تمام شد و بازی با نتیجه ۴ بر ۲ تمام شد.

در گیری با سید جلال و باز هم متضرر شدن استقلال

رحمتی در دربی ۸۴ چنان بی دلیل به سید جلال تنه زد که خودش هم متعجب شد، او کارت گرفت و اخراج شد و باز هم استقلال ماند با دروازه بی دروازه بان. استقلال اتفاقا روی اشتباه خود رحمتی گل دوم را خورده بود و با اخراج او می رفت تا دربی را که در آن بسیار عالی بازی کرده بود را از دست بدهد. حالا هم چهار جلسه محرومیت دارد که این به هر حال برای استقلال چیز خوبی نیست هرچند حسینی در برخی بازی ها از خود رحمتی هم بهتر بازی کرده باشد.

درگیری با طالب لو

اگر چه پارسال اختلاف رحمتی و طالب لو زیر خاکستر باقی ماند اما هم در ابتدای فصل و هم در انتهای فصل و در اهواز این دو بازیکن با هم دچار مشکل شدند و در نهایت هم طالب لو را از استقلال کنار گذاشتند در حالی که او دروازه بان دوم مطمئنی بود.

درگیری با برهانی

درگیری رحمتی با برهانی در اصفهان و پس از فینال حذفی به اوج رسید. در حالی که آن روز همه بد بودند و رحمتی هم در جریان بازی و هم در پنالتی ها شکست خورده بود توپ را به زمین برهانی انداخت که زمان کمی به میدان آمد.

درگیری با حنیف

این عجیب ترین و مرموز ترین جدال رحمتی بود. در حالی که حنیف نزدیک ترین بازیکن به رحمتی و هم اتاقی او در سفرهای مختلف بود، یک شب در هتل داستانی به وجود آمد که کسی جز خود این دو بازیکن از آن مطلع نیست. در هر حال حنیف هم از استقلال رفت و یک ماه قبل وقتی وعده حرف زدن و افشاگری داد، با تهدیدی در مورد نگفته ها مواجه شد هم او و هم رحمتی در این رابطه سکوت کردند.

نتیجه گیری

سیدمهدی رحمتی دروازه بانی است که از نظر فنی جزو برترین های لیگ برتر ایران به شمار می رود و بارها برای استقلال و تیم هایی که آن حضور داشته است امتیازات سرنوشت ساز بدست آورده است اما او هم مثل سایرین نقایصی دارد.

صرف نظر از گلهای یک شکلی که در آسمان شش قدم به این دروازه بان تحمیل می شود، و اینکه گلر زیر تیر است، باید تاکید کرد که استقلال بارها و بارها از این گلر لطمه خورده است. از محرومیت ها تا دعواهایی که منجر به از دست رفتن جام شده و دربی هایی که باخته است.

رحمتی در دربی ها بسیار زیاد گل خورده و این را شاید باید بدترین بخش فنی برای این دروازه بان باشد. او یک بار در دربی ۳ بر ۲ سه گل دریافت کرد و بار دیگر در دربی ۸۲، ۴ گل و البته دو گل هم در دربی ۸۴ و مجددا در دربی ۸۱ یک گل. او ۱۰ گل در چهار دربی دریافت کرده که آمار خوبی برای مرد شماره یک آبی ها محسوب نمی شود.(البته با احتساب دربی های دورتر این تعداد گل خورده به ۱۲ می رسد) ضمن اینکه او درگیری های زیادی هم داشته است.