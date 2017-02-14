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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان:

واحدهای تولیدی لرستان از تسهیلات صندوق توسعه استقبال نکردند

واحدهای تولیدی لرستان از تسهیلات صندوق توسعه استقبال نکردند

خرم آباد - دبیر شورای ماهنگی بانک های لرستان گفت: ۸۷ میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به استان اختصاص پیدا کرد اما هیچ کدام از واحدهای تولیدی برای دریافت آن اقدامی نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مقدم صبح سه شنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اظهار داشت: متاسفانه بخشی از مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات به خود متقاضیان برمی گردد و مشکلات عدم دریافت تسهیلات و تفاوتی که در پرداخت تسهیلات در استان نسبت به چند استان دیگر، طی هفته اخیر پیش آمده است، بیشتر مربوط به چند پروژه است که در حال پیگیری هستند.

وی افزود: ما حتی ۸۷ میلیارد ریال تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید دریافت کردیم ولی حتی یک واحد تولیدی شرایط مناسب و لازم را برای دریافت این تسهیلات نداشتند.

دبیر شورای ماهنگی بانک های لرستان ادامه داد: ما اعلام می کنیم اگر واحدی مشکل دارد و نتوانسته از تسهیلات استفاده کند به ما مراجعه کند تا تسهیلات در اختیار آنها قرار دهیم.

کد مطلب 3906867

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