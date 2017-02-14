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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

دومین کنگره شهدای دانشجوی خراسان رضوی ۵ اسفند ماه برگزار می شود

دومین کنگره شهدای دانشجوی خراسان رضوی ۵ اسفند ماه برگزار می شود

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از برگزاری دومین کنگره شهدای دانشجوی خراسان رضوی در پنجم اسفند ماه سال جاری در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، حجت الاسلام مهدی ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: برنامه ریزی برای برگزاری این کنگره از حدود یک سال پیش آغاز شد و با توجه به اینکه سال گذشته مجری برگزاری این کنگره دانشگاه فردوسی مشهد بود، امسال برگزاری این کنگره بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذاشته شد.

وی گسترش فرهنگ علم و جهاد، تقویت مدیریت جهادی مدیران، تلاش مستمر در امور علمی و درک نیاز و شناخت زمان را از جمله محورهای این کنگره برشمرد.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: زمانی که مراکز علمی وارد تجلیل از شهدا می‌شوند شکل و انتظارات متفاوت می‌شود و بسیار ارزشمند است کسانی که با کسوت علمی وارد مجموعه دانشگاهی شدند و در نهایت با شهادت بیرون رفتند مورد تجلیل قرار گیرند.

ابراهیمی به ویژگی خاص دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به دیگر دانشگاه ها اشاره و این ویژگی خاص را در تامین سلامت جامعه دانست و ادامه داد: امید است بتوانیم نوآوری‌هایی که توسط این دانشجویان جهادگر به ویژه در عرصه سلامت مردم و خاصه رزمندگان دوران دفاع مقدس شده است را به صورت مکتوب ارائه کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نحوه انتقال اهداف و اندیشه‌های شهدا به دانشجویان اشاره و تصریح کرد: ادبیات جدیدی که امروز در نسل  جوان وجود دارد بسیار متفاوت‌تر از ادبیات رزمندگان است که ما باید بتوانیم با استفاده از ادبیات نسل فعلی آرمان‌ها و اندیشه‌های شهدا را به آنان مخابره کنیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاهی است که در زمینه تجلیل از شهدای مدافع حرم فعالیت می‌کند، اظهار داشت: دومین کنگره شهدای دانشجوی خراسان رضوی پنجم اسفند ماه در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3906871

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