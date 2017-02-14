دومین کنگره شهدای دانشجوی خراسان رضوی ۵ اسفند ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، حجت الاسلام مهدی ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: برنامه ریزی برای برگزاری این کنگره از حدود یک سال پیش آغاز شد و با توجه به اینکه سال گذشته مجری برگزاری این کنگره دانشگاه فردوسی مشهد بود، امسال برگزاری این کنگره بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذاشته شد.

وی گسترش فرهنگ علم و جهاد، تقویت مدیریت جهادی مدیران، تلاش مستمر در امور علمی و درک نیاز و شناخت زمان را از جمله محورهای این کنگره برشمرد.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: زمانی که مراکز علمی وارد تجلیل از شهدا می‌شوند شکل و انتظارات متفاوت می‌شود و بسیار ارزشمند است کسانی که با کسوت علمی وارد مجموعه دانشگاهی شدند و در نهایت با شهادت بیرون رفتند مورد تجلیل قرار گیرند.

ابراهیمی به ویژگی خاص دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به دیگر دانشگاه ها اشاره و این ویژگی خاص را در تامین سلامت جامعه دانست و ادامه داد: امید است بتوانیم نوآوری‌هایی که توسط این دانشجویان جهادگر به ویژه در عرصه سلامت مردم و خاصه رزمندگان دوران دفاع مقدس شده است را به صورت مکتوب ارائه کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نحوه انتقال اهداف و اندیشه‌های شهدا به دانشجویان اشاره و تصریح کرد: ادبیات جدیدی که امروز در نسل جوان وجود دارد بسیار متفاوت‌تر از ادبیات رزمندگان است که ما باید بتوانیم با استفاده از ادبیات نسل فعلی آرمان‌ها و اندیشه‌های شهدا را به آنان مخابره کنیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاهی است که در زمینه تجلیل از شهدای مدافع حرم فعالیت می‌کند، اظهار داشت: دومین کنگره شهدای دانشجوی خراسان رضوی پنجم اسفند ماه در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.