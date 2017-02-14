به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری صبح سه شنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اظهار داشت: ما احساس می کنیم که برخی مدیران استانی در زمینه پیگیری اختصاص تسهیلات رونق تولید به واحدها به خوبی عمل نمی کنند و به مراکزشان در تهران مراجعه نمی کنند.

وی افزود: دو بانک تجارت و صادرات نیز در خصوص پرداخت ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به دو پروژه مربوطه باید اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین بانک ها باید اقدامات لازم را در خصوص آیین نامه بخشودگی جرائم زیر ۱۰۰ میلیون تومانی انجام دهند زیرا مراجعه کنندگان زیادی در این زمینه وجود دادرد.

غضنفری گفت: اولویت های این آیین نامه تعیین شده است و از آنجا که این بخشنامه در دست مردم است، باید بانک ها به سرعت اقدامات لازم را به عمل بیاورند که مردم به سرعت از این بخشودگی بهره مند شوند.