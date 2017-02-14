سهم آیندگان را پیش خور نکنیم/دولتها باید برنامه ریز خوبی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ناطق نوری در هفتمین همایش فولاد گفت: ایران با استخراج و فرآوری بر روی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند یکی از نهادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی است این در حالی است که شاخص هایی مثل رشد اقتصادی تولید ملی و کاهش وابستگی از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: بر اساس گفته مقام معظم رهبری، اتصال اقتصادبه نفت مشکل ساز است و سهم چند نسل بعد از خودمان را هم مصرف کردیم و به خاطر بهره برداری بی رویه سهم آیندگان را خوردیم که این ظلم است.

به گفته ناطق نوری، امروز بسیاری از بزرگان فولاد جهان در ایران هستند و باید به جمع بندی مطلوب برسید، در غیر این صورت صرف گفتن و شنیدن فایده ندارد. این در حالی است که اکنون دنیا دهکده شده است.

او گفت: کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از تولید فولاد را در دست دارند و گفته می شود که یکی از شاخص های توسعه یافتگی در دنیا، مصرف سرانه فولاد است. این در حالی است که در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد که برخی از آنها مثل سرب و روی انگوران، در رده بندی جهانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مازاد مصرف را باید صادر کرد بر این اساس در سند چشم انداز بیست ساله ایران باید ٥٥ میلیون تن تولید فولاد وجود داشته باشد که از این رقم خوشبینانه ٢٥ تا ٣٠ میلیون تن مصرف داخلی خواهیم داشت؛ پس در دنیایی که خریدار عاشق چشم و ابروی کسی نیست و به دنبال منفعت بیشتر است، باید خیلی مراقب رقبا باشیم.

به گفته ناطق نوری، توسعه همه جانبه کشور یکی از موارد مدنظر مقام معظم رهبری است که چند سال گذشته نیز با جرات ایشان، اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است، این در حالی است که دولتها باید برنامه ریز خوبی بوده و مدیریت و برنامه ریزی را به نحو مطلوبی انجام داده و البته ناظران خوبی هم باشند.

وی اظهار داشت: بوروکراسی در دنیا بسیار حل و ساده سازی شده است؛ در حالی که در دنیا یک مغز کامپیوتری همه این کارها را انجام می دهد، در ایران برای گرفتن مجوزهای لازم باید به شمال و جنوب و شرق و غرب مراجعه کرد.