به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله مهنایی و حمید بیگی به منظور پرداخت هزینه دیه که در اثر درگیری با شکارچیان رخ داده به پرداخت ۷۲ میلیون تومان محکوم شده اند که به دلیل ضوابط خاص اداری و محدودیتهای مالی، عملاً امکان پرداخت چنین هزینه ای از محل حسابهای دولتی وجود ندارد. در همین راستا فعالان محیط زیست گلریزانی را برای گردآوری این رقم آغاز کرده‌اند.

محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از همه هموطنانی که او را می‌شناسند خواسته است که هر کدام دست‌کم مبلغ ده هزارتومان به حساب «گنجه پشتیبان زیست بوم ایران» واریز کنند تا مبلغ دیه برای هر دو نفر قبل از نوروز ۹۶ فراهم شده و خانواده بزرگ محیط زیست که بی شک شمارشان بیش از هفت هزارنفر است، بتوانند با سرافرازی نوروزی شاد و بیادماندنی برای خانواده این دو عزیز طبیعت ایران فراهم کنند.

کارکنان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نیز در جهت حمایت از این محیط بانان، یک روز از حقوق ماهانه خود را به انها اختصاص دادند.

مشخصات حساب بانکی گنجه پشتیبان زیست بوم ایران برای حمایت از محیط‌بانان به شرح زیر است.

شماره‌ی حساب: ۷- ۲۰۹۲۲۵۳- ۸۰۰ بانک پارسیان، شعبه‌ی بیمارستان پارسیان (تهران- کد: ۱۰۷۰)

کارت عابر بانک به نام محمدحسین ایزدی : ۲۲۶۹ – ۰۴۸۲ – ۰۶۱۱ – ۶۲۲۱

شماره‌ی شبا (به صورت اینترنتی) : ۰۷ – ۲۵۳۰ – ۲۰۹۲ – ۸۰۰۰- – ۱۰۷۰ – ۰۵۴۰ –IR-۳۳