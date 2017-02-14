حاجی‌رضا تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های عملیاتی برق در استان همدان اظهار داشت: در پی بارش سنگین برف روز گذشته در چند شهرستان استان به دلیل شکستگی درختان و افتادن آنها بر روی شبکه‌ها و همچنین شکستگی تیرهای برق، قطعی برق صورت گرفت.

وی افزود: طی فعالیت شبانه‌روزی اکیپ‌های عملیاتی برق و همکاری سایر دستگاه‌ها تمام شهرستان‌های استان همدان به‌جز ملایر برقدار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه مشکل عمده قطعی‌ها در شهرستان ملایر بود، گفت: در این شهرستان به دلیل شکسته شدن ۶ دکل فوق توزیع متأسفانه شاهد خاموشی گسترده در شهرستان ملایر بودیم که با وارد مدار شدن پست‌های ۶۳ کیلوولت توانستیم بیش از ۸۰ درصد شهرستان را برقدار کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ فیدر در شهرستان ملایر به دلیل شکستگی تیرهای برق و بریدگی سیم شبکه، بی‌برق هستند، اظهار داشت: در مجموع ۸۰ روستای شهرستان ملایر برقدار نیستند.

تیموری یادآور شد: اکیپ‌های عملیاتی با تجهیزات کامل به مناطق بی‌برق اعزام شده‌اند و در صورت امکان دسترسی و تردد در راه‌های روستایی با حضور در روستاهای بی‌برق اقدام به رفع عیوب شبکه‌ها و تعویض تیرهای شکسته خواهند کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۵ اکیپ عملیاتی در ملایر عنوان کرد: در سطح شهر ملایر تمام شبکه‌های ۲۰ کیلوولت برق‌دار بوده و در حال حاضر تعدادی شبکه فشار ضعیف دچار خاموشی است که نیروهای عملیاتی در حال فعالیت و برقدار کردن آنها هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: همچنین ۸ اکیپ عملیاتی امروز از همدان اعزام شده تا با اضافه شدن به اکیپ‌های عملیاتی حاضر در شهرستان ملایر بتوانند نسبت به برطرف کردن عیوب خطوط اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در شهرستان نهاوند نیز ۵ روستا در دو محور ملوسان و سفیدخانی به دلیل شکسته شدن ۲۵ اصله تیر فشار متوسط بی‌برق است که اکیپ‌های عملیاتی در محل حضور دارند و مشغول فعالیت هستند.

تیموری ضمن تشکر از همراهی مردم و عذرخواهی از هم‌استانی‌ها به‌دلیل قطع برق طولانی مدت در برخی مناطق عنوان کرد: امید است تا پایان امروز تمام ۸۰ روستای ملایر و ۵ روستای نهاوند برقدار شود.

