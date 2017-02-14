تشریح بودجه ماموریت های ۶ گانه شهرداری تهران در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران در ۶ حوزه ماموریتی خدمات شهری، ماموریت اجتماعی و فرهنگی، ماموریت شهرسازی و معماری، مدیریت بحران، فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک در صحن علنی شورا در حال بررسی است.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با توجه به محدودیت موجود و وضعیت تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال ۹۵ شورای شهر تهران اقدام به کاهش بودجه پیشنهادی شهرداری تهران از مبلغ ۱۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است.

در حوزه ماموریت خدمات شهری، سازمان پسماند ۲۵ میلیارد تومان برای بازخرید و بازنشستگی انگیزشی کارکنان پیشنهاد داده است.

همچنین سازمان آتش نشانی ۴۶۴ ملیلیارد تومان برای حقوق و مزایا و هزینه های جاری و ۳۶ میلیارد تومان برای ترمیم و جبران حقوق مامورین عملیاتی آتش نشانی از مرتبه ۴ تا ۱۴ که جمعا ۵۰۰ میلیارد تومان است.

همچنین پیش بینی شده عوارض ایمنی ساختمان، پروانه های صادره، مستقمیما به حساب ۱۲۵ آتش نشانی به منظور خرید امکانات و تجهیزات و ماشین آلات به مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان واریز شود. همچنین ۶۵ میلیارد تومان به منظور تامین تجهیزات و به روز رسانی امکانات آتش نشانی اختصاص یافته که جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید امکانات و ماشین آلات و به روز رسانی تجهیزات اختصاص داده شده است.

در حوزه ماموریت های اجتماعی و فرهنگی مبلغ ۳۳ میلیارد تومان سرانه کمک به مدارس دولتی پیش بینی شده همچنین ۴۶ میلیارد تومان برای بهسازی معابر، دسترس پذیر کردن معلولین و ارائه سرویس های رایگان به معلولان و جانبازان پیش بینی شده است.

در حوزه ماموریت شهرسازی و معماری در بخش حمایت از نوسازی بافت های فرسوده پرداخت مابه التفاوت تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی مسکن به ساکنین بافت فرسوده بابت نوسازی با اولویت تجمیع پلاک های ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف ۹ درصد از سود تسهیلات اخذ شده، اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بابت تشویق و ترغیب مالکان پلاک های فرسوده به نوسازی بابت هزینه های سازمان نظام مهندسی و خرید انشعابات و اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به منظور تملک املاک و اراضی در بافت فرسوده که سر جمع مبلغ هزار میلیارد ریال جهت بافت های فرسوده در بودجه ۹۶ پیش بینی شده است.

در حوزه ماموریت مدیریت بحران با توجه به اهمیت این ماموریت سهم این بخش از کل بودجه ۹۶ افزایش یافته و ۴.۷۶ درصد از کل بودجه سال ۹۶ افزایش یافته است. ایجاد ۱۵ سوله ورزشی تحت عنوان سوله ورزشی الزهرا به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال جهت تخلیه سوله های مدیریت بحران و تحویل آنها به سازمان مذکور در مناطق یک، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۱ و ۲۲ از جمله این ماموریت هاست.

در حوزه عمرانی نیز ایجاد سامانه مدیریت روسازی معابر در جهت واقعی کردن ردیف های اعتباری نگهداشتی پیش بینی شده است.

همچنین در حوزه منابع انسانی تجمیع تعداد ۴ هزار و ۵۸۰ نفر از نیروهای پیمانی شهرداری که در ۱۱ شرکت تامین نیروی انسانی مشغول به فعالیت بودند و تبدیل آنها به دو شرکت خدمات اداری شهر و هادیان شهر و اختصاص بودجه مناسب برای تغییر وضعیت آنها پیشنهاد شده است. همچنین اختصاص بودجه برای تبدیل وضعیت ۵ هزار نفر از نیروهای قراردادی به رسمی از دیگر موارد بودجه سال ۹۶ شهرداری است.

به گزارش مهر، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به بانک ها، بیمه، مالیات، املاک تصرفی و اختصاص تبصره مجزا به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت وام های سنوات گذشته پیش بینی شده است.

پرداخت دیون به پیمانکاران به مبلغ ۹۶۳ میلیارد تومان به همراه تبصره به مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی به پیمانکاران پیش بینی شده است همچنین کد پروژه های تایید شده در کمیسیون تلفیق دو هزار و ۲۵۹ ردیف است که پیشنهاد شهرداری ۲ هزار و ۳۳۸ کد پروژه بود که این تعداد پروژه در سال ۹۵، دو هزار و ۴۲۰ پروژه بوده است.

همچنین در بودجه سال ۹۶ شهرداری ردیف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل که ماهیتی هزینه ای داشت در سر فصل تملک دارایی ها قرار می گرفت که در بودجه ۹۶ مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای که مربوط به این حوزه بود به اعتبارات هزینه ای انتقال یافت.