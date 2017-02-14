۹۳.۲ درصد تعهد لرستان در حوزه صادرات غیرنفتی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد منصوری صبح سه شنبه در جلسه صادرات غیرنفتی لرستان با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه سال جاری ۲۰۱ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۴۴۹ دلار صادرات غیرنفتی داشته ایم، اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۳ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تعهد استان در حوزه صادرات غیرنفتی ۲۱۸ میلیون دلار است و آمار نهایی صادرات در سالجاری تا ۲۰ اسفندماه مشخص خواهد شد، تصریح کرد: صادرات غیرنفتی لرستان شامل ۱۹ کالا بوده که به ۲۱ کشور صادر می شوند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه سهم صنعت در صادرات غیرنفتی امسال ۹۱ درصد، سهم معدن یک درصد و سهم کشاورزی ۸ درصد است، افزود: سهم صادرات کالاهای حوزه صنعت نسبت به سال گذشته ۳۱.۹ درصد رشد داشته است.

منصوری ادامه داد: سهم صادرات حوزه معدن منفی ۷۰ درصد کاهش داشته و سهم صادرات کشاورزی ۱۰.۲۵ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: صادرات حوزه کشاورزی در امسال ۱۶ میلیون دلار است که این میزان در سال گذشته ۱۴ میلیون دلار بوده است.