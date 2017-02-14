ماجرای آدم ربایی برج ساز تهرانی/جزئیات اخاذی ۱۰ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۸:۳۰ روز ۲۸ دی ماه ۹۵ از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره آدم ربایی در مقابل یک پروژه ساختمانی در محدوده اتوبان شهید رجایی به کلانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم اعلام شد.

با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که سرنشینان یک دستگاه خودرو سراتو سفید رنگ ، با تهدید سلاح سرد اقدام به ربودن صاحب پروژه ساختمانی بنام ابوالقاسم ۶۳ ساله کرده و پس از اقدام به آدم ربایی ، به همراه فرد ربوده شده از محل متواری شدند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع آدم ربایی و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهر ری، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان پایگاه نهم آگاهی با حضور در محل وقوع آدم ربایی به تحقیق از شاهدان پرداختند. شاهدان در اظهاراتی مشابه عنوان داشتند: حدود ساعت ۱۸ ابوالقاسم به همراه یکی از کارمندان خود امید و مهندس ابراهیم از در پروژه خارج شد. امید و مهندس هر دو نفر به طرف خودروهای شخصی خود رفته و ابوالقاسم نیز قصد سوار شدن به خودرو شخصصی خود را داشت که ناگهان سه نفر او را به زور و با تهدید چاقو سوار یک دستگاه خودرو سراتو سفید رنگ کرده و به سرعت محل را ترک کردند. دو نفر از آنها حدودا ۳۵ ساله و درشت هیکل بودند و نفر سوم قدی متوسط داشت.

کمتر از ۲۴ ساعت از زمان آغاز تحقیقات پلیسی در پایگاه نهم آگاهی در خصوص پرونده ی آدم ربایی ،فرد ربوده شده با مراجعه به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان اعلام داشت که آدم ربایان او را در ساعت یک بامداد در بیابان های اطراف اتوبان شهید کریمی رها کردند.

مرد ساختمان ساز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:آدم ربایان پس از سوار کردنم به ماشین ، بلافاصله چمشانم را بستند. حدودا یک ساعت داخل ماشین بودم که احساس کردم ماشین وارد یک جاده فرعی و خاکی شده، زمانی که مرا از ماشین پیاده کردند ، زمین خاکی بود. مرا به داخل محلی ناشناس برده ، دست و پایم را بسته و پس از آن چشمانم را باز کردند. حدودا پس از گذشت دو ساعت، دو نفر به سراغ من آمده و شروع به صحبت کردند. آنها در مذاکرات اولیه درخواست ۱۰ میلیارد تومان پول در ازای آزادی من داشتند که عنوان داشتم چنین پولی را ندارم. پس از گذشت چند ساعت آنها میزان پولِ درخواستی خود را به ۵ میلیارد تومان کاهش دادند اما باز عنوان کردم که در حال حاضر چنین پولی در اختیار ندارم. طی این مدت آنها اقدام به گرفتن تمامی مدارک و عابربانک های همراهم کرده بودند که پس از رهایی از دست آنها متوجه شدم که مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان پول داخل حساب ها توسط آنها برداشت شده است. ربایندگان تهدید کرده بودند که اگر پیگیر شکایت خود باشم ، آنها به من و اعضای خانواده ام آسیب می رسانند. نهایتا در تاریکی شب مجددا مرا سوار ماشین کرده ، چشمانم را بسته ، به محلی تاریک و بیابانی منتقل و در آنجا مرا رها کردند.

ابوالقاسم در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ربایندگان اطلاعات کامل و دقیقی در خصوص اعضای خانواده ام ، محل زندگی و کارشان ، زمان عروسی فرزندانم و حتی نوع ماشین عروسی پسرم در سال گذشته، حساب های بانکی و... در اختیار داشتند.

با توجه به اظهاراتابوالقاسم، کارآگاهان تحقیقات خود را بر روی افراد مرتبط با او به ویژه همکارانش قرار دادند. کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که همزمان با وقوع آدم ربایی، سرکارگرِ ابوالقاسم بنام موسی ۳۱ ساله نیز به صورت ناگهانی محل کارش در پروژه ساختمانی ( محل وقوع آدم ربایی ) را ترک و فردای آنروز مجددا در محل کارش حاضر شده است.

کارآگاهان در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که موسی از حدود ۴ سال پیش ابتدا به عنوان کارگر ساختمانی ساده نزد ابوالقاسم مشغول بکار شده ؛ طی این مدت اعتماد او و فرزندانش را به صورت کامل جلب و پس از مدت کوتاهی حتی به محل زندگی تمامی آنها رفت و آمد و تردد پیدا کرده و در مراسم آخرین فرزند فرد ربوده شده نیز حضور داشته است. بنا بر اظهارات ابوالقاسم اعتماد وی به سرکارگرش به اندازه ای افزایش پیدا کرده بود که مسئولیت تمام امورات مالی پروژه های ساختمانی و اطلاعات حساب های بانکی خود را نیز در اختیار وی قرار داده بود.

کارآگاهان پایگاه نهم آگاهی ، در بررسی سوابق موسی اطلاع پیدا کردند که او در سال ۱۳۸۱ نیز دارای سابقه دستگیری در شهرستان میانه است. در ادامه ، محل سکونت موسی در منطقه کیانشهر شناسایی و تحت مراقبت های پلیسی قرار گرفت.

در ادامه ی اقدامات پلیسی ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که موسی با دو تن از همسایگانش بنام های اکبر۳۱ ساله وصادق ۳۶ ساله ارتباط نزدیکی داشته ، اکبر صاحب یک دستگاه خودرو سواری سراتو سفید رنگ بوده و صادق نیز دارای یک کارگاه درب و پنجره سازی ( مشابه محل نگهداری فرد ربوده شده ) در شهرستان اسلامشهر است.

با توجه به اطلاعات بدست آمده ، بررسی نقش و مشارکت موسی ، اکبر و صادق در ربودن مرد ساختمان ساز در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام اقدامات ویزه پلیسی ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که هر سه نفر آنها مشارکت مستقیم در آدم ربایی داشته اند. بلافاصله موسی ، اکبر و صادق روز ۲۰ بهمن در محل سکونتشان در منطقه کیانشهر دستگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

با آغاز تحقیقات از این سه نفر ، آنها در اظهارات اولیه منکر هرگونه مشارکت خود در آدم ربایی شده اما در ادامه لب به اعتراف گشوده و به طراحی آدم ربایی و اجرای آن به همراه دو تن از دوستان اکبر بنام های مرتضی ( ۳۳ ساله ) و علیرضا ( ۳۴ ساله ) اعتراف کردند.

با شناسایی مرتضی و علیرضا به عنوان دو عضو دیگر گروه آدم ربایی ، آنها نیز در منطقه ی رباط کریم شناسایی ، دستگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند ؛ مرتضی و علیرضا پس از دستگیری ، در اعترافاتشان عنوان داشتند که در ازای دریافت مبلغ ۴۵ میلیون تومان حاضر به مشارکت در آدم ربایی شدند.

سرهنگ کارآگاه حسین زارع رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : با اعتراف صریح متهمین به ارتکاب آدم ربایی ، قرار قانونی از سوی بازپرس صادر ، متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.