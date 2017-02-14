روند همگرایی در استان خوزستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر روغنی دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در حاشیه نشست کمیته استان‌های این جبهه در جمع خبرنگاران درباره روند تشکیل جبهه مردمی گفت: ابتدا رایزنی گسترده در خصوص شناسایی عناصر اثرگذار، ولایی و مقبولیت صورت گرفت و با ارتباط‌گیری با بزرگان و علمای استان طی یک ماه فهرستی تهیه شد.

وی افزود: ابتدا ۱۵ نفر از نیروهای اثرگذار که دو نفر خانم و دو نفر دانشجوی استانی بودند، کار خود را شروع کردند.

روغنی ادامه داد: فرآیند شناسایی، انتخابات میان تشکیلاتی و در پی آن، تجمعات استانی و شهرستانی برگزار شد که پس از آن اعلامیه‌های جبهه مردمی در استان خوزستان تهیه و منتشر شد.

دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به تشکیل این جبهه به امید حرکت رو به جلوی نیروهای ارزشی، تصریح کرد: کار به خوبی در استان خوزستان در حال پیش‌روی است و خوشبختانه تشکیلات مرکزی به خوبی کار را پیش می‌برد.

وی درباره وحدت شکل گرفته عنوان کرد: آنقدر روند همگرایی مطلوب بوده که جبهه با کمترین تنش توانست خود را معرفی کند تا در آینده بتوانیم تأثیرگذاری این جبهه در انجام امور جاری در استان و امور اجرایی را به بهترین شکل انجام دهیم.

روغنی گفت: یکی از مشکلات استان خوزستان، بحران ریزگردهاست که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد؛ باید مسئولان فکر درازمدت کرده و مشکل را حل کنند. معضل حاشیه نشینی بخصوص در کلانشهر اهواز، مقدمه بسیاری از چالش‌ها در کشور است. همچنین در حال حاضر ۳۵۰ هزار حاشیه‌نشین در اهواز وجود دارد.

دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: بیکاری یکی دیگر از مشکلات ماست، فاصله طبقاتی زیاد است و فرار از استان به سمت تهران نیز از مشکلاتی است که باید با توجه به مستحقات مردم خوزستان به آن رسیدگی شود؛ امیدواریم جبهه مردمی بتواند در همین موارد گره‌گشایی انجام دهد.