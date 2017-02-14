به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، طی اظهاراتی گفت که گروه تحریک طالبان پاکستان زیر پرچم داعش در ۱۱ شهر ولایت «ننگرهار» حضور بسیار گسترده دارد و داعش را تجهیز نظامی می‌کند.

به گفته‌ وی، تحریک طالبان پاکستان تروریست ها را از مرز پاکستان- افغانستان عبور می‌دهد و به عنوان داعشی در ولایت ننگرهار مستقر می‌کند.

«صدیق صدیقی» سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز با تائید گفته های نیکلسون گفت: ما بیشترین آسیب را از پایگاه های امنی که تروریست ها در پاکستان دارند می‌بینیم.

وی افزود: فعالیت طالبان، القاعده، داعش و شبکه‌های تروریستی دیگر در خاک پاکستان، مصیبت اصلی برای افغانستان است.

به گفته وی، پاکستان باید متوجه‌ این گروهها باشد و نگذارد که از خاکش برای ناامن کردن منطقه استفاده شود.

«محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان نیز چندی پیش گفته بود که ۸۰ درصد تروریست های داعش در شرق افغانستان، شهروندان پاکستانی هستند.