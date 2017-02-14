به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دانشجویان علاقه ‌مند که دارای ایده‌های فناورانه با قابلیت ایجاد کسب و کار هستند، می‌توانند در برنامه رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران عضو شوند.

هدف این برنامه حمایتی، کمک به تبدیل ایده‌های اولیه دانشجویان به ایده‌های اثبات شده و تبدیل آن به نمونه محصول قابل ارائه به بازار است.

براساس این طرح ایده های حمایت شده که منجر به محصول قابل ارائه در بازار شده اند، می توانند برای پذیرش در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درخواست دهند.

دانشجویان برای ثبت نام می‌توانند به نشانی الکترونیکی http://stp.ut.ac.ir مراجعه کنند.