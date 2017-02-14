شرایط خوزستان قابل مقایسه با هیچ جای دنیا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دشت بزرگ دوشنبه شب در نشست خبری برق منطقه ای خوزستان اظهار کرد: تجهیزات عایقی، قسمت های برق دار را از قسمت های بدون برق جدا و فاصله لازم را ایجاد می کند.

وی افزود: هرچقدر به سمت شرایط فعلی حرکت و سیر کردیم مدل طراحی ها نیز بهبود پیدا کرده است، بنابراین تجهیزات قدیمی و یا جدید رفتارهای متفاوتی در برخورد با این پدیده دارند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: تناوب، تعدد و همیشگی بودن این پدیده تأثیرات مخرب بسیاری روی تأسیسات دارد.

دشت بزرگ عنوان کرد: پیش بینی می کردیم تا پایان سال جاری کلیه پست ها و خطوط انتقال که در معرض بیشترین آلایندگی هستند را شستشو و در سال آینده این کار را ادامه خواهیم داد. با شرایطی که ما در خوزستان با آن مواجه هستیم، هیچ جای دنیا مواجه نیستند.

وی ادامه داد: بخشی از پست های انتقال دارای اولویت به تعداد ۲۳ پست انتقال و فوق توزیع را به پوشش سیلیکون راور تجهیز می کنیم. این پست ها در مقابل نشست آلودگی و آب مقاوم هستند و تا قبل از پایان سال آینده این هدف را محقق می کنیم و از امروز هماهنگی های لازم در این زمینه را انجام دادیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: به دستور وزیر در صورت نیاز این کار را با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه انجام می دهیم. در بخش خطوط نیز باید به دستور وزیر کارهایی را انجام دهیم که در این زمینه زنجیره مقره ها را با اولویت در مرحله اول ۳۵ هزار مورد از این زنجیره ها را به پوشش سیلیکون راور مجهز می کنیم.

دشت بزرگ گفت: اقدام دیگر شستشوی کوتاه مدت مقره ها است که بلافاصله بعد از هر گرد و خاک حتی اگر هیچ تأثیری در تأسیسات نداشته باشد، باید شستشو را انجام دهیم.

وی ادامه داد: خرید ۱۵ دستگاه مقرشور و ۶ دستگاه نیز برای شستشوی دیگر تجهیزات را در سفر وزیر نیرو به خوزستان مصوب کردیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در ارتباط با عمر مقره ها گفت: همزمان با احداث نیروگاه به موازات احداث اقدام به احداث پست انتقال کرده ایم و طبیعی است که طول عمر تجهیزات به گونه طراحی می شود که هماهنگ با تجهیزات نیروگاه عملکرد داشته باشند.

سید زمان حسینی معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر نیز در این نشست عنوان کرد: در خوزستان سابقه ۵۰ ساله تأمین برق داریم که برای تأمین برق مشترکان خوزستان در دهه فجر ۲۳۷ میلیارد تومان در زمینه انتقال و فوق توزیع هزینه کردیم.

وی افزود: برای برخی نیروگاه ها از جمله نیروگاه خرمشهر، آبادان و ماهشهر بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم.