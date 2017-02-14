اکبر رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان، بعد از ایستگاه آبیک با میزان بارش ۳۹ سانتی متر، بیشترین میزان بارش برف از شهر رازمیان با ۳۵ سانتی متر گزارش شده است.

بخشدار الموت غربی با اشاره به بارش سنگین برف در این بخش از آماده باش کامل نیروهای امدادی خبر داد و افزود: با تلاش نیروهای راهداری گردنه های قسطین لار و بهرام آباد برفروبی شده و تردد در این مسیر ها برقرار است.

وی اظهار داشت: با توجه به قطعی برف، بازگشایی مسیرهای روستایی با اعزام ماشین آلات راهداری به مناطق مختلف از امروز آغاز شده است.

رحمتی ضمن توصیه به مردم به منظور پرهیز از ترددهای غیر ضروری در جاده های این بخش تصریح کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۹۰ روستای بخش الموت غربی مسدود است که امیدواریم طی دو روز آینده به طور کامل بازگشایی شود.

وی خاطر نشان کرد : طی دو روز گذشته با تلاش نیروهای امدادی از جمله هلال احمر، میروی انتظامی، ادارات آب و برق زمینه امداد رسانی به افراد در راه مانده و رفع نواقص و خرابی تاسیسات و شبکه ها و خدمات رسانی به مردم فراهم شده است و برفروبی معابر شهری رازمیان با تلاش نیروهای شهرداری در حال اجراست.

بخشدار الموت غربی در ادامه با بیان این که این بخش از مناطق مهم حیات وحش در استان است تاکید کرد: با توجه به بارش سنگین برف و احتمال نزدیکی وحوش به مناطق مسکونی به مردم توصیه می شود ضمن پرهیز از شکار حیوانات وحشی در صورت مشاهده موارد زیست محیطی مراتب را به مسئولان مربوطه اطلاع دهند.

رحمتی همچنین با اشاره به پیش بینی هوا مبنی بر ادامه بارشها طی روزهای پایان هفته ادامه داد: آماده باش تمامی دستگاههای امدادی، شهرداری، نیروی انتظامی و دهیاری های منطقه به منظور خدمت رسانی به مردم ادامه دارد.