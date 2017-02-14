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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

تمامی مقاطع تحصیلی مدارس اراک و شازند در نوبت عصر امروز تعطیل است

تمامی مقاطع تحصیلی مدارس اراک و شازند در نوبت عصر امروز تعطیل است

اراک- براساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان های اراک و شازند در نوبت عصر روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه، تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل آموزش و و پرورش استان مرکزی، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس نوبت عصر روز سه شنبه در نواحی یک و دوی شهرستان اراک و همچنین شهرستان شازند به علت لغزندگی و تراکم برف در معابر تعطیل است.

براساس این اعلام، مدارس نوبت عصر در سایر شهرستان های استان همانند روزهای عادی فعال و دایر است.

گفغتنی است صبح روز جاری به علت بارش برف و مشکلات تردد در محورها، مدارس نوبت صبح تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان‌های اراک، شازند، فراهان، زرندیه و مناطق سربند شازند و نوبران ساوه، تعطیل بود و ساعت کار ادارات پنج شهرستان نیز با دو ساعت تاخیر آغاز شد.

کد مطلب 3906992

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