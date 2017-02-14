تا جامعه اسلامی به وحدت نرسد زمینه ظهور امام زمان فراهم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب طی سخنانی در کنفرانس «اتحاد اسلامی» که شامگاه دوشنبه در شهر لکهنو هند برگزار شد، اظهار داشت: در قرآن کریم به دو نوع اسلام اشاره شده است یکی اسلام اعرابی و دیگری اسلام ابراهیمی.

وی افزود: خدای متعال در چند جای قرآن کریم این دو اسلام متضاد را در برابر هم قرار داده است در سوره روم می فرماید: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ* مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ*مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ»؛ اسلام ابراهیمی علامتی دارد که علامت آن با اسلام اعرابی کاملا متضاد است. اسلام اعرابی اسلامی است که در آن تفرقه راه دارد اما اسلام ابراهیمی اسلامی است که در آن تفرقه جای ندارد.

آیت الله اراکی با بیان اینکه اسلام ابراهیمی اسلام توحیدی است، گفت: علامت و خصوصیت اسلام ابراهیمی این است که علاوه بر جامعه اسلامی، بشر را نیز یکی می کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب در ادامه افزود: سه دهه قبل امام خمینی (ره) فرمودند که ای مسلمین مواظب باشید که قرار است در مقابل اسلام ابراهیمی، اسلام امریکایی عرضه شود و لذا باید در برابر این اسلام آمریکایی هوشیار باشید.

وی افزود: بعد از سقوط صدام و برگزاری انتخابات در عراق اکثریت شیعه موفق شدند در عراق به قدرت برسند لذا برای مقابله با شیعیان، در کنار اسلامی آمریکایی شیعه انگلیسی را نیز راه اندازی کردند؛ انگلیس با کمک رژیم صهیونیستی یک شیعه دروغین راه اندازی کرد تا در مقابل شیعه واقعی قرار گیرد و به آن ضربه بزند.

آیت الله اراکی اظهار داشت: دو خصوصیت مشترک میان شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی وجود دارد که این خصوصیت عبارت است از اینکه آنها نسبت به دشمنان مهربان و نسبت به دوستان سر سخت هستند در حالیکه قرآن کریم می فرماید نسبت به کفار سرسخت و نسبت به دوستان مهربان باشید؛ اینها با اسرائیل و دشمنان اسلام دوست هستند و در مقابل با مسلمین دشمنی می کنند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: هدف اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی جلوگیری از شکل گیری امت واحده قدرتمند اسلامی است؛ امت واحده ای که بتواند تمدن اسلامی را احیا تا جامعه اسلامی را به قدرت پیشین بازگرداند.

وی افزود: ما شیعیان آل محمد معتقدیم تا جامعه اسلامی به وحدت نرسد زمینه ظهور امام زمان فراهم نخواهد شد زیرا مهمترین شرط ظهور حضرت ولی عصر(عج) این است که یک امت اسلامی واحد پشتیبان حضرت شکل گیرد تا حضرت بتواند اسلام را بر تمام جهان حاکم کند.

آیت الله اراکی در پایان، فتوای مقام معظم رهبری پیرامون حرمت اهانت به رموز اهل سنت، صحابه و زنان پیامبر اکرم(ص) را قرائت کردند.

همچنین در پایان این مراسم آیت الله اراکی یک نسخه ۲۰ جلدی از موسوعه السنه النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه را به مولانا سید الرحمن ندوی مدیر حوزه علمیه اهل سنت ندوة العلماء هدیه کرد.