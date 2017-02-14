مربیان استقلال زمینی به تهران برمی گردند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر روز پنجشنبه در اصفهان میهمان ذوب آهن است. کاروان آبی پوشان بعد از پایان این دیدار به منظور پیگیری تمرینات شان از روز جمعه بلافاصله به تهران باز خواهند گشت.

به دلیل کمبود بلیط پرواز برگشت به تهران، استقلالی ها در دو قسمت به تهران بر می‌گردند. بازیکنان این تیم به همراه نصرالله عبداللهی و بهتاش فریبا به وسیله هواپیما و کادر فنی این تیم به صورت زمینی اصفهان را به سمت تهران ترک خواهند کرد.

آبی پوشان از ساعت ۱۵:۳۰ روز پنجشنبه و در اصفهان در حالی با ذوب آهن دیدار می‌کنند که در صورت کسب هر نتیجه‌ای در این بازی، جایگاه استقلال در رده سوم جدول تغییر نخواهد کرد.