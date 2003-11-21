به گزارش خبرنگار سياسي مهر، آيت الله هاشمي رفسنجاني صبح امروز پس از شركت در جمع مردم براي راهپيمايي روز جهاني قدس، با حساس خواندن موقعيت ايران در عرصه بين‌المللي، به خبرنگاران رسانه ها گفت: كشور ما در آستانه تصميم‌گيري ‌هاي بين‌المللي مهمي قرار دارد و با توجه به اين شرايط‌ ، حضور هوشيارانه و معنادار مردم با اهميت است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص ميزان تاثيرگذاري مسلمانان درآزادسازي قدس، يادآورشد: در حال حاضر افكار عمومي در دنيا حرف اول را مي‌زند بطوريكه همزمان با برگزاري مراسم روز قدس در تهران ، در بسياري از كشورهاي ديگر هم اين مراسم برگزار مي‌شود و امسال عراق هم به اين جمع اضافه شده است و به نظر مي‌رسد پيام افكار عمومي مسلمانان خيلي با ارزش است.

هاشمي رفسنجاني همچنين اضافه كرد: ‌نمي‌توان اينگونه اجتماعات را جدا از افكار عمومي حساب كرد و همه دنيا روي اين حضور پرشور حساب مي‌كنند.



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