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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

در دانشگاه شیراز؛

نشست تخصصی «نوجوان محکوم به قصاص؛ قاتل یا قربانی؟» برگزار می شود

نشست تخصصی «نوجوان محکوم به قصاص؛ قاتل یا قربانی؟» برگزار می شود

شیراز- نشست تخصصی «نوجوان محکوم به قصاص؛ قاتل یا قربانی؟» در دانشگاه شیراز برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که چهارشنبه ٢٧ بهمن ماه به میزبانی  تالار فجر دانشگاه شیراز از ساعت ١٧ تا ۲۰ برگزار خواهد شد سخنرانان دکتر بهرام جوکار(روانشناسی اجتماعی)، دکتر جهانگیر جهانگیری(جامعه شناسی توسعه)، دکتر حسین راغفر (اقتصاد و کارآفرینی)، دکتر رحیم نوبهار (فقه و حقوق اسلامی)، دکتر علی مدد نوروزی (مددکاری )، دکتر فهمیه حسین زاده (جامعه شناسی انحرافات)، محیا واحدی (فعال اجتماعی) و مژده انصاری (فعال اجتماعی) هستند.

در  نشست یادشده بر اساس تحقیق و ریشه‌یابی و تامین بستر مناسب اجتماعی برای دستیابی افراد - به عنوان عضوی از جامعه اسلامی- به استانداردهای بالاتر زندگی پایه ریزی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عموماً رویکرد به سمت مددجویانی است که زمینه جرم نداشته و بر اثر حادثه به نوعی قربانی ناهنجارهای محیط اطراف خویش شده اند.

کد مطلب 3907000

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