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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خراسان جنوبی:

کارگاه منطقه ای نمایشنامه نویسی در بیرجند برگزار می شود

کارگاه منطقه ای نمایشنامه نویسی در بیرجند برگزار می شود

بیرجند- مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خراسان جنوبی از برگزاری کارگاه منطقه ای نمایشنامه نویسی با حضور نویسندگانی از هفت استان کشور در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد براتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از برگزاری نشست هایی که مسئولان هنرهای نمایشی در رشت داشتند مقرر شد کارگاه های نمایشنامه نویسی در جهت تولید نمایشنامه هایی با موضوعات و مضامین مورد نظر اهداف حوزه هنری کشور برگزار شود.

وی با بیان اینکه در همین راستا این کارگاه ها به صورت منطقه ای برنامه ریزی و کل کشور به سه منطقه تقسیم شد، بیان کرد: بعد از تقسیم مناطق، خراسان جنوبی در کنار شش استان دیگر از جمله خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در یک منطقه قرار گرفتند.  

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خراسان جنوبی با بیان اینکه مرحله مقدماتی کارگاه منطقه ای نمایشنامه نویسی در یزد برگزار شده است، عنوان داشت: مرحله دوم این کارگاه نیز به میزبانی خراسان جنوبی در بیرجند برگزار می شود.

براتی با بیان اینکه در این کارگاه سه نفر از منتخبین حوزه نمایشنامه نویسی هفت استان حضور خواهند داشت، بیان داشت: در مجموع علاوه بر هنرمندان استان تعداد ۱۵ نویسنده از سایر استان ها در این کارگاه شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این دوره از کارگاه با حضور استاد نصرالله قادری برگزار می شود، افزود: این کارگاه از پنجم اسفند آغاز و تا هفتم اسفند نیز ادامه خواهد داشت.

 مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خراسان جنوبی، یکی از اولویت های استان را تقویت حوزه تئاتر ارزشی و تئاتر دینی عنوان کرد و گفت: در همین راستا و به منظور تقویت و بسترسازی برای تولید تئاتر دینی و ارزشی برگزار می شود.

کد مطلب 3907003

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