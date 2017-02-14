جزئیات بخشنامه انتخاباتی دبیرکل جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدیون در این بخشنامه خطاب به معاونین و مدیران سازمان های زیرمجموعه جعیت هلال احمر عنوان داشته است که از ورود به هرگونه فعالیت انتخاباتی پرهیز کنند.

متن نامه دبیرکل جمعیت هلال احمر؛

- خزانه دار کل و ذیحساب محترم جمعیت

- روسای سازمان ها

- معاونین جمعیت هلال احمر

- رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت

- مدیران کل مستقل

- شرکت های تابع جمعیت هلال احمر

- مدیران عامل جمعیت هلال احمر استان ها

- رئیس مرکز مستقل جمعیت هلال احمر کیش

با عنایت به نزدیک شدن موعد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، همچنین حساسیت ها و ضرورت رعایت قوانین و قواعد لازم و قانونی به اطلاع تمامی مسئولین و مدیران جمعیت هلال احمر سراسر کشور می رساند که موظف به اجرای قانون و بی طرفی کامل بوده و از ورود به هر نوع فعالیت های تبلیغاتی که با اصول بنیادین جمعیت منافات دارد، پرهیز گردد.

لازم به ذکر است که در اختیار گذاردن هر گونه امکانات، اماکن، نیروی انسانی و تجهیزات متعلق به جمعیت هلال احمر جهت استفاده و بهره برداری سیاسی اکیدا ممنوع بوده و از احتمال ارتکاب موارد غیرقانونی پیشگیری فرمایند.

بدیهی است در صورت تخلف مطابق مقررات عمل خواهد شد.