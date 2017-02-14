  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

اختصاصی مهر؛

جزئیات بخشنامه انتخاباتی دبیرکل جمعیت هلال احمر

جزئیات بخشنامه انتخاباتی دبیرکل جمعیت هلال احمر

دبیرکل جمعیت هلال احمر، با ارسال بخشنامه ای به معاونین و مدیران هلال احمر، آنان را موظف کرده که از ورود به هرگونه فعالیت انتخاباتی خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدیون در این بخشنامه خطاب به معاونین و مدیران سازمان های زیرمجموعه جعیت هلال احمر عنوان داشته است که از ورود به هرگونه فعالیت انتخاباتی پرهیز کنند.

متن نامه دبیرکل جمعیت هلال احمر؛

- خزانه دار کل و ذیحساب محترم جمعیت

- روسای سازمان ها

- معاونین جمعیت هلال احمر

- رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت

- مدیران کل مستقل

- شرکت های تابع جمعیت هلال احمر

- مدیران عامل جمعیت هلال احمر استان ها

- رئیس مرکز مستقل جمعیت هلال احمر کیش

با عنایت به نزدیک شدن موعد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، همچنین حساسیت ها و ضرورت رعایت قوانین و قواعد لازم و قانونی به اطلاع تمامی مسئولین و مدیران جمعیت هلال احمر سراسر کشور می رساند که موظف به اجرای قانون و بی طرفی کامل بوده و از ورود به هر نوع فعالیت های تبلیغاتی که با اصول بنیادین جمعیت منافات دارد، پرهیز گردد.

لازم به ذکر است که در اختیار گذاردن هر گونه امکانات، اماکن، نیروی انسانی و تجهیزات متعلق به جمعیت هلال احمر جهت استفاده و بهره برداری سیاسی اکیدا ممنوع بوده و از احتمال ارتکاب موارد غیرقانونی پیشگیری فرمایند.

بدیهی است در صورت تخلف مطابق مقررات عمل خواهد شد.

کد مطلب 3907007
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها