به گزارش خبرنگار مهر، تبعات دربی همیشه بسیار بالاست و معمولا موجب ترمز استقلال و پرسپولیس از بازی قبل از دربی تا بعد از دربی می شود.

پرسپولیس و استقلال هر دو در این زمینه مشکلات زیادی پیدا کرده اند، استقلال رحمتی و رابسون جان واریو و مگویان را برای دیدار با ذوی آهن در اختیار ندارد و پرسپولیس هم علاوه بر کامیابی نیا که محروم است، سید جلال حسینی و انصاری را در کنار خود نمی بیند.

البته محمد انصاری شاید به این دیدار برسد اما فعلا مصدوم است. به هر حال هر دو مربی هر دو تیم بزرگ پایتخت تغییرات اجباری زیادی در ترکیب خود خواهند داشت که تحت تاثیر دربی رخ داده است.

از سوی دیگر استقلال با تعطیل کردن یک روز تمرین و با توجه به اینکه روز دوشنبه باید ریکاوری می کرد و روز چهار شنبه عرق گیری، عملا بدون تمرین به دیدار ذوب آهن می رود و پرسپولیس هم تنها با یک جلسه تمرین و بدون دفاع وسط و هافبک دفاعی به دیدار سپاهان اصفهان خواهد رفت.

در واقع سرخابی ها مثل لشکر شکست خورده به دیدار اصفهانی ها خواهند رفت.