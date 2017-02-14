عملیات اجرای طرح ممیزی املاک در سطح منطقه دو سنندج پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، فواد احمدی گفت: داشتن درآمد پایدار برای ارگان های نیمه دولتی همچون شهرداری از نیازهای اساسی و کلیدی بوده و ممیزی املاک بهترین راه برای دستیابی به این مهم است.

وی عنوان کرد: مطابق ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری، ممیزی املاک هر ۵ سال یک بار باید توسط شهرداری ها انجام گیرد تا شهرداری به عنوان متولی امور شهری اطلاعات لازم در خصوص املاک و مستغلات سطح شهر داشته باشد و نسبت به صدور فیش های نوسازی برای دریافت وصولی اقدام نماید.

وی افزود : با استناد ماده ۲ قانون عوارضات قانونی شهرداری ها مکلفند از کلیه اراضی ومستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی وصول کرده وبه مصرف شهر برسانند از این رو وصول هرگونه عوارض نیازمند شناسایی املاک وداشتن اطلاعات پایه ای از آنهاست

مدیر اداره ممیزی ونوسلازی املاک شهرداری سنندج گفت : گرد آوری کلیه اطلاعات املاک ومعابر اطراف آنها در مجموعه ای به نام بانک اطلاعاتی املاک وقابلیت استفاده برای کلیه بخش های مورد نیاز شهرداری از مهمترین اهداف اجرای این طرح است

وی بیان کرد : بصورت خلاصه نقش اطلاعات حاصله از ممیزی در کمک به کارآمدی بهتر طرحها وبرنامه های بخش های مختلف شهرداری نظیر بهره وری صحیح از اطلاعات درجهت تدوین اسناد چشم انداز اقتصادی وعمرانی، پایگاه اطلاعاتی منسجم درجهت ایجاد پتانسیل هوشمند سازی شهری و پایگاه اطلاعاتی منسجم درجهت ایجاد پتانسیل هوشمند سازی شهری تاثیر گذار است.

احمدی امکان ارائه خدمات شهری بیشتر از قبیل جمع آوری زباله وتنظیف برحسب املاک موجود در منطقه یا حوزه، امکان گزارش گیری دقیق از تعداد ومشخصات املاک ومعابر با کاربری های مختلف، تسهیل در دستیابی به اطلاعات محاسبات وعوارض نوسازی وعوارض کسب وپیشه و مشخص کردن املاکی که بصورت ساخت و ساز غیر مجاز احداث شده اند را از دیگر مزایای اجرای طرح ممیزی املاک ذکرکرد.

وی اضافه کرد:اجرای طرح ممیزی در سطح شهر سنندج از سال ۹۲ آغاز شد ودر مرحله نخست اجرای عملیات جمع آوری اطلاعات املاک ومستغلات نواحی منفصل شهری ننله ونایسر برداشت شد.

احمدی تصریح کرد:پس از جمع آوری اطلاعات در این دو ناحیه کار برداشت اطلاعات در سطح منطقه دو در اواخر سال ۹۳ آغاز شد.

وی از جمع آوری اطلاعات بیش از ۲۲ هزار پلاک در سطح منطقه ۲ خبر داد واظهارداشت:عملیات اجرای طرح در سطح منطقه در قالب بیش از ۳۰ هزار پرونده به پایان رسید.

مدیر اداره ممیزی ونوسلازی املاک شهرداری سنندج عنوان کرد: در سالجاری عملیات جمع آوری اطلاعات ۱۶۲۸۵ در قالب ۱۱۸۶۲ پلاک انجام شده است.

احمدی ادامه داد:درراستای اجرای طرح ممیزی املاک در سطح منطقه ۲ در سه ماهه اول امسال تعداد ۴۸۹۶ پرونده برداشتی در قالب ۳۶۹۴ پلاک، سه ماهه دوم تعداد ۶۵۹۱ پرونده برداشتی در قالب ۴۴۵۶ پلاک ودر سه ماهه سوم نیز تعداد ۴۸۰۲ پرونده در قالب ۳۷۱۲ پلاک اطلاعات املاک این منطقه جمع آوری شد.

وی اعلام کرد:پیشرفت فیزیکی اجرای این طرح در سالجاری در منطقه ۲ بیش از ۵۳ درصد بوده است .

مهندس فواد احمدی اعلام کرد :مستندات فنی ونقشه های حاصل از خروجی جهت بهره برداری وبرنامه ریزی مناسب به میزان ۶۰ درصد تحویل شهرداری منطقه ۲ گردید ومابقی اطلاعات هم تا پایان خردادماه سالجاری تحویل می گردد.

مدیر اداره ممیزی ونوسلازی املاک شهرداری سنندج تصریح کرد :هر الگوی پیشنهادی برای توسعه اراضی در آینده باید به نحوی طراحی شود کا متناسب با فعالیت افراد وموسسات (تولید، خدماتی ورفاهی) باشد که در آینده در آن ناحیه شهری وجود خواهند داشت.