مقتضیات لازم در طرح تفصیلی کرج دیده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در ششمین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان البرز که صبح سهشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، بابیان اینکه برای برونرفت از مشکلات موجود حیطه سکونتگاههای غیررسمی و روستاهای واقع در حریم شهر باید اقدامات لازم انجام شود، اظهار کرد: باید عزم همگانی برای تحقق این مهم صورت گیرد.
وی بابیان اینکه امید است مردم در این مسیر دخیل شوند تا نتیجه دلخواه حاصل شود، افزود: سندنهایی بازآفرینی شهری بهمنظور برونرفت از مشکلات یادشده پیرو وجود سکونتگاههای غیررسمی در البرز تهیه و تدوین شود.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: باید امور مربوطه بهمنظور تسریع اقدامات توسط دستگاههای اجرایی تسهیل شود تا مشکلی از این حیث برای مردم به وجود نیاید.
همچنین در ادامه مهدی جوهری معاون امور اجتماعی رئیسکل دادگستری البرز بابیان اینکه اگر نگاه ترحمی به مناطق داشته باشیم در واقع به حاشیهنشینی در استان کمک کردهایم، گفت: در این صورت بهطورقطع حاشیهنشینی رسمیت پیدا میکند.
جوهری بیان کرد: باید در طرح تفضیلی شهر کرج تمام موارد حائز اهمیت و ضروری در نظر گرفته شود، متأسفانه در طرح کنونی تمام مقتضیات لازم دیده نشده است.
نظر شما