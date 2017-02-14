سیزدهمین همایش اقامه نماز صنعت هسته‌ ای کشوردر مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهرف رئیس سازمان انرژی اتمی طی پیامی خطاب به این همایش که صبح سه شنبه در این مراسم توسط بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی اتمی قرائت شد، اظهار کرد: در طول تاریخ تمدن اسلامی فرقه هایی ظهور کردند که در جریان احکام اسلامی و واجبات دینی موجبات گمراهی خود و دیگران را فراهم آوردند.

علی اکبر صالحی در پیام خود ادامه می دهد: در حال حاضر به واسطه گسترش حیرت آمیز شبکه های اجتماعی و سوء استفاده بدخواهان نظام، افکار انحرافی و صوفیانه تحت عنوان عرفان اسلامی به جوانان کشور تزریق می شود لذا ضروری است با بهره گیری از سرچشمه عرفان اسلامی و بهره گیری از آثار عرفانی معمار کبیر انقلاب، اسلام واقعی در جامعه ترویج و توطئه دشمنان خنثی شود.

وی در پیام خود با تاکید بر اینکه این وظیفه سنگین بردوش عالمان است تا نسل هارا با حقایق و معارف اسلامی آشنا سازند، اضافه کرد: حضرت امام خمینی(ره) در آثار عرفانی خود به مبحث نماز توجه جدی داشتند و به واسطه تحقیقات انجام شده پیرامون شخصیت آن حضرت، زوایایی از روش این عالم ربانی برای ما و برای رسیدن به سلوک واقعی هویدا شده است وبر خلاف سیره و روش متشرعان ظاهر گرا ، نماز و عمل به فرائض دینی در منظومه فکری امام خمینی(ره) مقدمه ای برای حضور مستمر در عرصه حیات اجتماعی است و واجبات دینی تنها با هدف نجات فردی برای مسلمانان نیست بلکه حرکت در این مسیر انسان را از زاویه نشینی برحذر داشته و به تلاش برای مبارزه با ظلم فرا می خواند.

صالحی در پیام خود تصریح کرد: زمانی که امام (ره) هدایت جامعه اسلامی را برعهده گرفتند برخی بر ایشان خرده می گیرفتند که سالک نباید گرفتار معضلات حیات اجتماعی شود اما امام ( ره ) بر نقش اجتماعی احکام اسلامی تاکید کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در این پیام ضمن تشکر از همه عوامل و دست اندرکاران این همایش، گفت: باید نماز، احکام الهی و سیره و روش انبیاء و بزرگان دین در تمام جنبه های زندگی و جامعه جاری و ساری باشد.