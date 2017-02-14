حسن مزبانی پور گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری های مستمر توانستیم خودرو اطفای حریق را با ارزش ۶ میلیارد ریال با مساعدت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خریداری کنیم.

وی افزود: این خودرو تمامی تجهیزات به روز را که در مواقع آتش سوزی و مقدمات امداد و نجات مورد نیاز است برای ماموران آتش نشانی فراهم می کند.

شهردار شادگان ادامه داد: در راستای افزایش توان تجهیزاتی و موتوری و آمادگی و مقابله با هرگونه حوادث و خطرات احتمالی ناگوار، یک دستگاه خودرو آتش نشانی سنگین مجهز به لوازم اطفای حریق خریداری و به ناوگان خدماتی و امدادی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شادگان پیوست.

مزبانی پور تصریح کرد: با توجه به اینکه حادثه خبر نمی کند و همواره باید ایستگاه های آتش نشانی در آمادگی کامل باشند به همین دلیل شهرداری شادگان درصدد مجهز کردن تمام وسایل مورد نیاز برای اطفای حریق و امداد و نجات است تا شهروندان در آسایش و ایمنی زندگی کنند.

وی گفت: شهرداری شادگان به منظور ارائه خدمات بهتر و سریعتر، اقدام به اضافه کردن یک دستگاه ماشین اطفای حریق مادر به ناوگان موتوری خود کرد.